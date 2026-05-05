Dos Jarillas in New York presenta oficialmente su disco “Buscando la Forma” en el Le Parc , con una puesta que une música en vivo, audiovisual y performance. La cita es este sábado 9 de mayo, a las 21, con entradas disponibles en EntradaWeb.com.ar.

El tributo mendocino a Amy Winehouse se despide de los escenarios con un show

La sala Armando Tejada Gómez será el escenario de un show integral que incluirá la proyección completa de la primera serie web de una banda mendocina, con estreno de capítulos inéditos.

El pasado diciembre la banda lanzó su segundo disco, el cual inspiró una serie web -disponible en You Tube- donde ficcionaron las vivencias que inspiraron las canciones del álbum. Ahora, la propuesta se une en el escenario a través de la proyección de los capítulos, la interpretación en vivo y la presencia de invitados especiales.

La propuesta se potencia con un diseño integral que incluye escenografía, recursos visuales y cambios de vestuario, aportando profundidad estética y reforzando el carácter performático de Dos Jarillas In New York.

No es un concierto convencional, es una obra en construcción que expone el proceso creativo de la banda y su búsqueda artística, invitando al público a ser parte de esa transformación, para reafirmar su identidad como un proyecto que explora nuevas formas de narrar, integrando disciplinas y expandiendo los límites del formato en vivo.

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"Buscando la forma", el disco

La salida de uno de sus integrantes fundadores impulsó a la banda a reconfigurar su identidad y abrir un proceso creativo atravesado por la búsqueda, la adaptación y el movimiento constante.

Cada una de las nueve canciones se construyen como un manifiesto sobre los procesos de cambio que atraviesan la vida: el desamor, los vínculos, los conflictos, la inestabilidad y las tensiones de lo cotidiano. En ese recorrido, la música aparece como una herramienta para reconstruirse y encontrar nuevas formas de seguir adelante.

Con un sonido anclado en las guitarras, pero atravesado por influencias del acervo del rock nacional argentino y la música cuyana, el álbum combina potencia, emoción y una identidad profundamente territorial, logrando un equilibrio entre tradición y contemporaneidad.

"Buscando la forma", la serie

Dirigida por Franco Mattolini (cantante y compositor de la banda), el disco “Buscando la forma” inspiró la primera serie web sobre una banda mendocina real y protagonizada por ella.

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A lo largo de siete capítulos se despliega una narrativa que se mueve entre lo real y lo ficcionado, abordando desde una perspectiva sensible los procesos de cambio, las decisiones y los desafíos que atraviesan a una banda en movimiento. Cada episodio está musicalizado a partir de una de las canciones del álbum, generando un diálogo directo entre el desarrollo narrativo y la identidad sonora del proyecto.

En ese cruce, la historia pone el foco en los vínculos, las crisis y la necesidad constante de reinventarse, construyendo un relato que trasciende lo musical y dialoga con experiencias universales.

Actualmente se encuentran disponibles los primeros cuatro capítulos en YouTube. Los últimos tres episodios serán estrenados en la presentación oficial del disco, el próximo 9 de mayo en el Espacio Le Parc.