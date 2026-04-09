La única presencia argentina que habrá en el Festival de Cannes 2026

El Festival de Cannes 2026 confirmó su perfil para este año: menos Hollywood, más autores y una selección que apuesta fuerte al cine internacional . En ese mapa, y con un contexto complicado para la industria, Argentina aparece apenas con una presencia producida localmente , pero cargada de simbolismo.

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La única película argentina en Cannes será "El partido" , documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el histórico Argentina–Inglaterra del Mundial de México 86 , pero en base al libro escrito por Andrés Bur. No es un partido más: es el de Diego Maradona , el de la “Mano de Dios” y el gol del siglo, contado ahora a través de voces como Gary Lineker, Jorge Valdano, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri.

El documental se proyectará en la sección "Cannes Première", fuera de la competencia principal.

Pero el corazón del festival va a estar, otra vez, en los grandes nombres del cine de autor .

La Competencia Oficial reúne a directores consagrados como Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Pawel Pawlikowski, Hirokazu Koreeda, Ryusuke Hamaguchi y László Nemes. Es una alineación que confirma lo que había anticipado Thierry Frémaux, director del festival: un Cannes más “de autor” que industrial.

“Amarga Navidad”, como se llama el filme del español Almodóvar, tiene el protagónico de un argentino: el actor Leonardo Sbaraglia. La propuesta competirá por la Palma de Oro.

Directores en Cannes 2026: el iraní Asghar Farhadi, el español Pedro Almodóvar, el estadounidense Ira Sachs y el surcoreano Park Chan-wook Directores en Cannes 2026: el iraní Asghar Farhadi, el español Pedro Almodóvar, el estadounidense Ira Sachs y el surcoreano Park Chan-wook Getty

En ese sentido, el festival parece girar respecto a 2025, cuando títulos como "Misión imposible: sentencia final" —con Tom Cruise como figura— habían marcado una fuerte presencia de los grandes estudios. Este año, en cambio, el único estadounidense en competencia es Ira Sachs con una fantasía musical sobre la crisis del sida en los años 80.

La apertura estará a cargo de "La Vénus électrique", mientras que el jurado será presidido por Park Chan-wook, uno de los nombres más influyentes del cine contemporáneo. Además, el festival entregará Palmas de Oro honoríficas a dos figuras de peso global: Barbra Streisand y Peter Jackson.

También llamó la atención una ausencia: James Gray quedó afuera de la competencia con su película “Paper Tiger”, pese a que se esperaba que fuera uno de los títulos fuertes, con Scarlett Johansson y Adam Driver en el elenco.

El Festival de Cannes 2026 arranca el 12 de mayo y todavía no está cerrado del todo. Como suele pasar, el último tramo de la programación se define sobre la hora.

PELÍCULA DE APERTURA

"The Electric Kiss / La Vénus électrique", Pierre Salvadori - Fuera de competencia

COMPETENCIA OFICIAL

“Minotaur”, Andrey Zvyagintsev

“El ser querido / The Beloved”, Rodrigo Sorogoyen

“The Man I Love”, Ira Sachs

“Fatherland”, Pawe Pawlikowski

“Moulin”, Laszlo Nemes

“Histoire de la nuit”, Léa Mysius

“Fjord”, Cristian Mungiu

“Notre salut”, Emmanuel Marre

“Gentle Monster”, Marie Kreutzer

“Nagi Notes”, Kôji Fukada

“Hope”, Na Hong-Jin

“Sheep in the Box”, Hirokazu Kore-eda

“Garance”, Jeanne Herry

“The Unknown”, Arthur Harrari

“All of a Sudden”, Ryusuke Hamaguchi

“The Dreamed Adventure”, Valeska Grisebach

“Coward”, Lukas Dhont

“La Bola Negra” (“The Black Ball”), Javier Ambrossi y Javier Calvo

“A Woman’s Life”, Charline Bourgeois-Taquet

“Parallel Tales”, Asghar Farhadi

“Amarga Navidad / Bitter Christmas”, Pedro Almodóvar

Almodóvar homenajeado en Londres El español Pedro Almodóvar, uno de los destacados en la grilla de Cannes 2026

CANNES PREMIERE

“Kokurojo: The Samurai and the Prisoner”, Kiyoshi Kurosawa

“Propeller One-Way Night Coach”, John Travolta

"Heimsuchung", Volker Schlöndorff

"The Third Night", Daniel Auteuil

"El partido", Juan Cabral y Santiago Franco

COMPETENCIA UN CERTAIN REGARD

“La más dulce,” Laïla Marrakchi

“Club Kid,” Jordan Firstman

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma,” Jane Schoenbrun

“Everytime,” Sandra Wollner

“I’ll Be Gone in June,” Katharina Rivilis

“Yesterday the Eye Didn’t Sleep,” Rakan Mayasi

“El deshielo / The Meltdown,” Manuela Martelli

FUERA DE COMPETENCIA

“Her Private Hell”, Nicolas Winding Refn

“Diamond”, Andy Garcia

“L’objet du délit”, Agnès Jaoui

“La bataille de Gaulle: L’âge de fer”, Antonin Baudry

"L’Abandon", Vincent Garenq

"Karma", Guillaume Canet

PROYECCIONES ESPECIALES

“John Lennon: The Last Interview”, Steven Soderbergh

“Avedon”, Ron Howard

“Les Survivants du Che”, Christophe Réveille

“Les Matins Merveilleux”, Avril Besson

PROYECCIONES DE MEDIANOCHE

“Roma Elastica”, Bertrand Mandico

“Full Phil”, Quentin Dupieux

“Colony”, Yeon Sang-ho

“Jim Queen”, Nicolas Athane y Marco Nguyen

“Sanguine”, Marion Le Coroller