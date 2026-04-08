Ricardo Biasotti habló tras su conflicto con Andrea del Boca y apoyó una ley contra falsas denuncias

El empresario afirmó que enfrentó más de dos décadas de procesos y exposiciones mediáticas que tuvieron como objetivo impedir su vínculo con su hija.

Ricardo Biasotti fue sobreseído de la causa de su Anna Chiara del Boca. / Gentileza

Ricardo Biasotti se presentó ante el Senado de la Nación Argentina para apoyar un proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que propone endurecer las penas por falsas denuncias. Durante su intervención, relató su experiencia personal tras años de conflictos judiciales con su expareja, Andrea del Boca, quien lo acusó en distintas instancias de delitos graves.

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Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/lyOLP311FH — América TV (@AmericaTV) April 9, 2026 Las palabras del empresario El empresario afirmó que enfrentó más de dos décadas de procesos y exposiciones mediáticas que, según sostuvo, tuvieron como objetivo impedir su vínculo con su hija. Recordó que las denuncias en su contra fueron desestimadas en la Justicia. “Mi historia tiene más de 20 años, plagada de mentiras y exposición mediática”, expresó durante su exposición.

Biasotti remarcó que, pese a haber sido sobreseído en todas las instancias, el impacto personal fue profundo y persistente. Según su testimonio, el conflicto derivó en la pérdida total de contacto con su hija, una situación que definió como el daño más grave de todo el proceso.

Andrea del Boca Anna Chiara sería la reemplazante de su madre, Andrea del Boca, en Gran Hermano: Generación Dorada El fallo judicial y el impacto personal Al referirse a la causa más delicada, el empresario citó el fallo que determinó la inexistencia de delito y descartó signos de abuso o daño psicológico. De acuerdo a su exposición, la resolución judicial concluyó que los testimonios que sustentaban la denuncia estaban basados en “falsos recuerdos implantados y mentiras”.

A pesar de ese resultado, sostuvo que las consecuencias no se revierten automáticamente con el fallo. “El daño es muy pesado, es muy grave”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de su entorno cercano para sostenerse durante el proceso.