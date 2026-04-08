Ricardo Biasotti habló tras su conflicto con Andrea del Boca y apoyó una ley contra falsas denuncias

El empresario afirmó que enfrentó más de dos décadas de procesos y exposiciones mediáticas que, según sostuvo, tuvieron como objetivo impedir su vínculo con su hija. Recordó que las denuncias en su contra fueron desestimadas en la Justicia. “Mi historia tiene más de 20 años, plagada de mentiras y exposición mediática”, expresó durante su exposición.
Biasotti remarcó que, pese a haber sido sobreseído en todas las instancias, el impacto personal fue profundo y persistente. Según su testimonio, el conflicto derivó en la pérdida total de contacto con su hija, una situación que definió como el daño más grave de todo el proceso.
El fallo judicial y el impacto personal
Al referirse a la causa más delicada, el empresario citó el fallo que determinó la inexistencia de delito y descartó signos de abuso o daño psicológico. De acuerdo a su exposición, la resolución judicial concluyó que los testimonios que sustentaban la denuncia estaban basados en “falsos recuerdos implantados y mentiras”.
A pesar de ese resultado, sostuvo que las consecuencias no se revierten automáticamente con el fallo. “El daño es muy pesado, es muy grave”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de su entorno cercano para sostenerse durante el proceso.
Apoyo al proyecto de ley
Tras su paso por el Congreso, Biasotti explicó en LAM que decidió involucrarse en la iniciativa legislativa para visibilizar el impacto de las denuncias falsas y respaldar cambios en la normativa vigente. Señaló que, aunque su caso terminó con un sobreseimiento, muchas personas enfrentan consecuencias más severas, incluso con privación de la libertad.
El proyecto que impulsa Losada busca establecer sanciones más estrictas para quienes formulen acusaciones falsas, con el objetivo de evitar perjuicios irreparables tanto en el plano judicial como en la vida personal de los involucrados.