8 de abril de 2026 - 20:55

Podría volver a la casa de Gran Hermano tras su accidente: los rumores sobre la situación de Andrea del Boca

En las horas posteriores a su accidente, comenzaron a circular distintas versiones sobre cómo podría resolverse su situación dentro del reality.

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

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Telefe
Por Redacción Espectáculos

El 6 de abril, Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano tras sufrir un accidente que obligó a su traslado para recibir atención médica. La decisión, tomada por recomendación profesional, generó impacto inmediato entre los seguidores del programa y abrió un escenario de dudas sobre su continuidad en la competencia.

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Los rumores sobre la situación de Andrea del Boca

En las horas posteriores, comenzaron a circular distintas versiones sobre cómo podría resolverse su situación dentro del reality. En Ángel responde, el conductor Ángel de Brito y su equipo descartaron una de las hipótesis más comentadas: el ingreso de su hija como reemplazo. Según explicó Mariana Brey, esa posibilidad no está en evaluación y, hasta el momento, no habría sustitución directa.

La alternativa que toma fuerza es que la producción espere a la instancia de repechaje, mecanismo habitual del programa que permite el reingreso de ex participantes mediante el voto del público. En ese contexto, Del Boca podría volver a la casa en una etapa posterior, aunque la fecha de esa instancia aún no fue definida.

Andrea del Boca
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El parte médico y las dudas sobre la gravedad

Uno de los puntos que más alimentó el debate fue la información médica difundida al aire de LAM. El informe indicó que “no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que sugiere que no se detectaron lesiones de gravedad.

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A esto se sumaron versiones aportadas por panelistas como Karina Iavícoli, quien señaló que la actriz no fue sometida a cirugías ni suturas, aunque habría sufrido el desplazamiento de algunos dientes. Por su parte, Pilar Smith dejó planteada la incertidumbre al remarcar el halo de misterio que suele rodear a la actriz.

Producción, estrategia y expectativa

El contraste entre la salida preventiva y la ausencia de lesiones graves instaló interrogantes sobre si la decisión responde únicamente a cuestiones médicas o si también forma parte de una estrategia de producción. La posibilidad de un regreso diferido, adaptado a una figura central del programa, rompe con la lógica tradicional de reglas rígidas que históricamente definieron el formato.

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Mientras tanto, el futuro de Del Boca sigue abierto. Su eventual vuelta mediante repechaje podría convertirse en uno de los momentos más relevantes de la temporada, en un contexto donde la dinámica del reality parece ajustarse cada vez más al peso de sus protagonistas.

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