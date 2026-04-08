Euphoria: el director contó cómo "disfrazaron" la enfermedad de Eric Dane en la tercera temporada

Cómo adaptaron la enfermedad de Eric Dane en Euphoria
Según reveló el creador Sam Levinson, el actor regresó al set con algunas dificultades en el habla, una consecuencia directa de su condición.
En lugar de ocultarlo mediante recursos técnicos o reducir su participación, el equipo optó por integrarlo a la historia. Sin embargo, para ello decidieron adjudicar un problema de adicción al alcohol, lo que dentro del universo de la serie justifica esa alteración en su forma de expresarse.
“Cuando llegó, noté que hablaba un poco arrastrando las palabras”, recordó Levinson.
“Estaba algo cohibido, y le dije: ‘Esto funciona a la perfección. Te vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todas las barbaridades que jamás dirías si estuvieras sobrio’. Y nos lo pasamos genial rodando. Es un profesional de pies a cabeza, y lo echo de menos”, contó en Variety.
La decisión generó debate. Para algunos, se trata de una solución creativa coherente con el tono de "Euphoria", donde los excesos son parte central del relato. Para otros, abre interrogantes sobre los límites entre adaptación narrativa y exposición de una situación personal delicada.
Levinson aseguró que Dane no tenía ninguna obligación de volver a filmar tras su diagnóstico, pero fue el propio actor quien insistió en continuar. Su presencia en escenas clave, incluso en secuencias con gran cantidad de elenco, fue leída por la producción como un gesto de compromiso y profesionalismo en medio de un contexto complejo.
La devastadora pérdida de Angus Cloud para "Euphoria"
Este caso se suma a otro golpe que atravesó la serie: la muerte de Angus Cloud en 2023, también incorporada emocionalmente en la nueva temporada. " Euphoria" no solo construye su drama en pantalla, sino también en la manera en que absorbe lo que ocurre fuera de ella.
“Perder a Angus fue muy duro para nosotros como producción. Lo quería muchísimo”, lamentó Levinson. Y agregó: “Quería abordar eso. Quería tratar cuestiones sobre la fe, sobre un poder más grande que nosotros. Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios, tal como lo entendés.”
Con un salto temporal de cinco años y nuevas tramas en desarrollo, la temporada 3 se estrena el 12 de abril en HBO. Pero más allá del argumento, la conversación ya está instalada: hasta qué punto la ficción puede adaptar la realidad de sus actores sin cruzar una línea sensible.