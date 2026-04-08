8 de abril de 2026 - 11:18

Euphoria: el director contó cómo "disfrazaron" la enfermedad de Eric Dane en la tercera temporada

El actor de 53 años, que falleció el 19 de febrero de 2026, padecía de ELA, dificultándole el habla. ¿Cómo lo explicarán en la serie?

El creador de Euphoria contó cómo adaptaron la enfermedad de Eric Dane a la serie y generó polémica.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
Leé además

Netflix presentó el primer tráiler de la tercera temporada de One Piece. 

Netflix acelera One Piece: presentó el tráiler oficial y fecha confirmada para la temporada 3

Por Redacción Espectáculos
Shakira y el cuidado con sus hijos sobre el uso de las redes sociales. 

¿Ejemplar? La extrema medida de Shakira con sus hijos en tiempos de redes sociales

Por Redacción Espectáculos

Cómo adaptaron la enfermedad de Eric Dane en Euphoria

Según reveló el creador Sam Levinson, el actor regresó al set con algunas dificultades en el habla, una consecuencia directa de su condición.

En lugar de ocultarlo mediante recursos técnicos o reducir su participación, el equipo optó por integrarlo a la historia. Sin embargo, para ello decidieron adjudicar un problema de adicción al alcohol, lo que dentro del universo de la serie justifica esa alteración en su forma de expresarse.

“Cuando llegó, noté que hablaba un poco arrastrando las palabras”, recordó Levinson.

“Estaba algo cohibido, y le dije: ‘Esto funciona a la perfección. Te vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todas las barbaridades que jamás dirías si estuvieras sobrio’. Y nos lo pasamos genial rodando. Es un profesional de pies a cabeza, y lo echo de menos”, contó en Variety.

Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, reapareció tras ser diagnosticado con ELA

La decisión generó debate. Para algunos, se trata de una solución creativa coherente con el tono de "Euphoria", donde los excesos son parte central del relato. Para otros, abre interrogantes sobre los límites entre adaptación narrativa y exposición de una situación personal delicada.

Levinson aseguró que Dane no tenía ninguna obligación de volver a filmar tras su diagnóstico, pero fue el propio actor quien insistió en continuar. Su presencia en escenas clave, incluso en secuencias con gran cantidad de elenco, fue leída por la producción como un gesto de compromiso y profesionalismo en medio de un contexto complejo.

La devastadora pérdida de Angus Cloud para "Euphoria"

Este caso se suma a otro golpe que atravesó la serie: la muerte de Angus Cloud en 2023, también incorporada emocionalmente en la nueva temporada. " Euphoria" no solo construye su drama en pantalla, sino también en la manera en que absorbe lo que ocurre fuera de ella.

“Perder a Angus fue muy duro para nosotros como producción. Lo quería muchísimo”, lamentó Levinson. Y agregó: “Quería abordar eso. Quería tratar cuestiones sobre la fe, sobre un poder más grande que nosotros. Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios, tal como lo entendés.”

Murió Angus Cloud, el actor estadounidense que interpretó a "Fezco" en Euphoria.

Con un salto temporal de cinco años y nuevas tramas en desarrollo, la temporada 3 se estrena el 12 de abril en HBO. Pero más allá del argumento, la conversación ya está instalada: hasta qué punto la ficción puede adaptar la realidad de sus actores sin cruzar una línea sensible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La casa de Elizabeth Vernaci tiene impresa la identidad de la periodista.

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: biblioteca de lujo, jardín con piscina y diseño vintage

Por Agustín Zamora
Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

Tamara Paganini y el histórico juicio contra la producción de Gran Hermano: qué pasó y cómo se resolvió

Por Redacción Espectáculos
Filtraron quién sería el reemplazo de Andrea del Boca para Gran Hermano 

Gran Hermano: filtraron quién sería el reemplazo de Andrea del Boca tras su accidentado retiro

Por Redacción Espectáculos
Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

De la mano de Netflix: se confirma la producción de la serie sobre la vida de Silvina Luna

Por Redacción Espectáculos