Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 20 de diciembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 18 de diciembre

5°-7131

6°-1208

7°-3485

8°-8631

9°-9376

10°-6032

11°-8449

12°-4724

13°-8242

14°-6435

15°-7449

16°-3495

17°-6390

18°-9212

19°-6360

20°-2880

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-2102

2°-1569

3°-0202

4°-0437

5°-9473

6°-4597

7°-0229

8°-8931

9°-7398

10°-2326

11°-7750

12°-8198

13°-3732

14°-5016

15°-9078

16°-9211

17°-9088

18°-5024

19°-0061

20°-7805

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991