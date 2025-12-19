Gripe H3N2: un infectólogo descartó una posible pandemia y cuarentena

Un infectólogo descartó que se produzca una cuarentena y una pandemia por los tres casos confirmados de influenza A (H3N2) en la Argentina , pero recomendó el uso de barbijo en los grupos de riesgo y el lavado de manos.

Eduardo López (MN 37.586) dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que en el verano podría haber más contagios: “No creo que haya un brote significativo de este virus, no va a ser crítica”.

En este sentido, explicó que “hay un brote” de influenza en Europa, Asia, pero es “controlable” con la aplicación de la vacuna, que “llegará al hemisferio sur en febrero”: “No da efectividad al 100%, aunque evita las formas más graves”.

“La sensación que uno tiene es que no va haber un aislamiento y tampoco una pandemia, como ocurrió con el covid-19”, sostuvo.

Sin embargo, el médico aconsejó el uso del barbijo -especialmente en los grupos de riesgo-, el lavado frecuente de manos, prevenir las aglomeraciones de personas y ventilar los ambientes en los hogares.

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados.

Vigilancia y síntomas

La vigilancia epidemiológica nacional se mantiene activa y los niveles de circulación viral en el país se encuentran dentro de los parámetros habituales para la época.

Los síntomas asociados al subclado K son los mismos de la gripe común e incluyen:

Fiebre alta repentina (superior a 38 grados).

Dolor muscular y articular intenso.

Tos seca y dolor de garganta.

Cansancio marcado y dolor de cabeza.

Se recomienda a la población, especialmente a quienes integran grupos de riesgo, consultar al sistema de salud ante la aparición de estos síntomas y mantener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.