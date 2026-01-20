Falleció el español que estaba internado con gripe H3N2 en Mendoza, primera víctima fatal del país

El turista de 74 años, que había arribado desde España a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año, murió esta mañana a causa de una gripe A H3N2, subclado K , una variante que actualmente predomina en el invierno del hemisferio norte por su alta transmisibilidad .

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 20 de enero

Gripe H3N2 en Mendoza: cómo está el paciente y las estrategias de Salud ante los riesgos

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó el caso el viernes 2 de enero , 16 días después de su internación. Según informaron desde el Hospital Carrillo a Los Andes, a 48 horas de la llegada del hombre a la provincia para visitar a su familia, comenzó a presentar signos de fiebre, por lo que se trasladó al Hospital Central.

Los médicos derivaron al paciente al centro asistencial de Las Heras, donde permaneció internado desde el 17 de diciembre. Allí cursó un cuadro de neumonía con fiebre, dificultades respiratorias y dolores corporales , que se agravó debido a que presentaba múltiples comorbilidades , lo que complicó su evolución clínica.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el hombre fue asistido de manera inmediata y que su estado siempre fue delicado . Permaneció internado en el servicio de cuidados intensivos , bajo aislamiento estricto y con asistencia permanente , pero finalmente falleció durante la mañana de este martes.

El Boletín Epidemiológico Nacional publicado esta semana confirmó 28 casos de influenza A (H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas . La mayoría de los casos se detectó principalmente en mayores de 60 años y menores de 10. Casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado .

La enfermedad afecta las siguientes provincias: Buenos Aires (cuatro casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Chubut (uno), Córdoba (dos), Corrientes (dos), Entre Ríos (dos), La Pampa (uno), La Rioja (uno), Mendoza (tres), Neuquén (tres), Río Negro (uno), Santa Cruz (dos), Santa Fe (dos) y Tierra del Fuego (dos).

El caso del turista español en Mendoza es la primera víctima fatal por gripe A H3N2 en el país.

Qué sucede con la gripe H3N2

En Europa, se presenta un brote sin precedentes de este tipo de gripe, caracterizado por un aumento temprano y rápido de casos que ha incrementado las hospitalizaciones y puesto en tensión los sistemas de salud. Esto sobre todo en Europa y el Este de Asia.

“Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones”, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La vacunación es una de las principales recomendaciones por lo que se convoca a mantener el calendario de vacunas actualizado y, a la población de riesgo para este tipo de enfermedades, que se coloquen la vacuna antigripal.

La OPS señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas. Así también, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la región de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

virus de la gripe H1N1.jpg Virus de la Gripe H3N2.

Cual es el riesgo de este tipo de gripe en Mendoza según Salud

La doctora Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza detalló que las estrategias desde el sistema de salud tienen que ver con la vigilancia, prevención, control y manejo clínico.

En cuanto a la estrategia implementada por las autoridades sanitarias ante el escenario, desde el ministerio se aclaró que el protocolo de actuación está estipulado con anterioridad al caso detectado y que su identificación no modifica la estrategia.

A favor de la región se cuenta la temporada de calor, que es una atenuante para la transmisión. Por eso, en cuanto a cómo evalúan los riesgos, la epidemióloga señaló: “Por estar en época estival el riesgo es menor, estamos en ambientes ventilados, se trabaja en mejorar la cobertura de vacunación. A medida que se acerquen los fríos seguramente habrá aumento de los casos de gripe como enfermedad respiratoria prevalente de esa época de fríos”.

Prevención de la gripe

Sobre el abordaje, la médica aclaró que las personas que presenten síntomas deben acudir a la consulta médica en el efector donde tengan cobertura o uno público. “Deben consultar para no demorar el diagnóstico e inicio de tratamiento: todo paciente que presente síntomas respiratorios compatibles con gripe. como fiebre superior a 39°C, decaimiento o cansancio, tos persistente y cefalea y si es de grupos de riesgo con más razón”, recomendó la especialista.

En esos casos, señaló que se evalúa su estado clínico, factores de riesgo y se indica tratamiento de soporte (por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, hidratación, etcétera) se dan pautas de alarma y medidas de prevención. Dentro de estas últimas se cuentan el lavado de manos y la recomendación de no asistir a lugares donde haya otras personas para evitar diseminar el virus.

“En los pacientes internados con sospecha de gripe siempre se indica aislamiento respiratorio; es parte de medida para que no transitan la enfermedad a otros pacientes o personal de salud.

Tropilkar recordó que las medidas de prevención para la población son la vacunación, higiene de manos, consulta oportuna para diagnóstico precoz, ventilación de ambientes y limpieza de superficies.