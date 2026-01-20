Maipú vibra con la cuarta noche de Rock con Vos

El Parque Metropolitano Sur volverá a ser el punto de encuentro para vecinos y vecinas que disfruten de una noche de música en vivo bajo las estrellas. Desde las 20:30 horas, la cuarta edición de Rock con Vos reunirá a familias y amigos en un espectáculo pensado para celebrar la identidad del rock argentino.
La jornada ofrecerá homenajes a tres bandas emblemáticas:
- Divididos (Aladelta)
- Memphis La Blusera (La Triple)
- Estelares (Alas Rotas)
Un recorrido musical que atraviesa estilos y generaciones, consolidando al ciclo como un clásico de la cultura mendocina. Además, habrá un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a disfrutar de una experiencia completa al aire libre en un entorno natural y cuidado.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Municipio de Maipú con el acceso a la cultura, la promoción de artistas y la puesta en valor de los espacios públicos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un verdadero lugar de encuentro.