20 de enero de 2026 - 11:35

Maipú vibra con la cuarta noche de Rock con Vos

El ciclo que ya es parte de la agenda cultural mendocina regresa este miércoles 21 de enero al Teatro Griego “Papa Francisco” con entrada libre y un recorrido por lo mejor del rock nacional.

El Parque Metropolitano Sur volverá a ser el punto de encuentro para vecinos y vecinas que disfruten de una noche de música en vivo bajo las estrellas. Desde las 20:30 horas, la cuarta edición de Rock con Vos reunirá a familias y amigos en un espectáculo pensado para celebrar la identidad del rock argentino.

La jornada ofrecerá homenajes a tres bandas emblemáticas:

- Divididos (Aladelta)

- Memphis La Blusera (La Triple)

- Estelares (Alas Rotas)

Un recorrido musical que atraviesa estilos y generaciones, consolidando al ciclo como un clásico de la cultura mendocina. Además, habrá un espacio gastronómico con food trucks, invitando al público a disfrutar de una experiencia completa al aire libre en un entorno natural y cuidado.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Municipio de Maipú con el acceso a la cultura, la promoción de artistas y la puesta en valor de los espacios públicos, consolidando al Teatro Griego Papa Francisco como un verdadero lugar de encuentro.

