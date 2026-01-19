Maipú prioriza el desarrollo laboral: cerca de 1.500 vecinos se sumaron a las propuestas del Municipio

La Municipalidad de Maipú prioriza el desarrollo laboral de las y los vecinos y, por esto, acerca diversas herramientas para fortalecer la empleabilidad en el departamento. Alrededor de 1.500 maipucinos se sumaron a las propuestas durante los últimos dos años.

El objetivo central es conectar a los maipucinos con las empresas y mejorar las condiciones de empleo mediante una serie de capacitaciones en oficios y formación profesional.

De esta manera, la comuna brinda también prácticas calificantes en ambientes laborales y facilita el acceso a empleos formales con programas de inserción laboral.

Asimismo, el Municipio fortalece proyectos productivos a través del programa de empleo independiente.

Las iniciativas reafirman el compromiso de la gestión con la generación de oportunidades y el desarrollo productivo.

Alrededor de 1.480 personas pasaron por las instalaciones para registrar su CV, realizar entrevistas de trabajo y adherirse a los programas de empleo disponibles.

Formación profesional en Maipú

Entre 2024 y 2025, 600 vecinos concluyeron capacitaciones brindadas por la comuna, que van desde masterclass a ciclos de tres meses en oficios con alta demanda laboral.

La oferta incluyó talleres de gastronomía, textil, electricidad domiciliaria, reparación de electrodomésticos y construcción en seco y revestimientos modernos.

Estas propuestas no solo generan una herramienta de trabajo inmediata, sino que el impacto se extiende directamente a la economía local al ofrecer mano de obra calificada.

Búsqueda de empleo

Asimismo, más de 800 personas participaron en talleres de orientación laboral. Los mismos sirvieron para capacitar en la elaboración efectiva del CV y en las estrategias para afrontar con éxito una entrevista de trabajo.

Los cursos se dictaron en diferentes distritos del departamento, como así también en los últimos años de las escuelas secundarias.

El Municipio también establece el vínculo con los programas Enlace, Enlazados, Fomentar Empleo e Intercosecha. A través de esta articulación, más de 150 personas lograron su inserción en distintos rubros, comercios e industrias del departamento.

Junto a esto, se mantiene un fuerte compromiso con el fomento del desarrollo local mediante la inserción de emprendedores locales, al brindar el acompañamiento necesario para potenciar sus proyectos productivos.

Se amplían las propuestas del Municipio

La comuna ya proyecta ampliar para este 2026 su oferta de capacitación con la incorporación de temáticas innovadoras y tradicionales:

- Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la mejora de la empleabilidad: Preparando a los vecinos para los desafíos del futuro laboral.

- Ceremonial y Protocolo.

- Pintura en obra y otras temáticas de interés local.