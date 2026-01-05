Gripe H3N2 en Mendoza: cómo está el paciente y las estrategias de Salud ante los riesgos

El viernes pasado se confirmó el primer caso de gripe H3N2 subclado K, del tipo A, en Mendoza . Con ello, la provincia se posiciona entre las 4 donde ya se ha detectado en Argentina , junto con Santa Cruz, Buenos Aires y Neuquén.

Alerta en el mundo por la alta circulación de gripe H3N2: cuál es el nivel de riesgo en Mendoza

Se trata de la variante que está dominando los contagios en el invierno del hemisferio norte ya que tiene mayor transmisibilidad. Allí ya se trata del 50% de las notificaciones de enfermedades respiratorias. Con el mendocino, ya son 7 las notificaciones en el país , según datos del Ministerio de Salud de Mendoza.

Las últimas semanas este tipo de gripe ganó protagonismo, justamente por el alto incremento de casos, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a seguirla muy de cerca. Sin embargo, a nivel local se destaca que, por lo pronto, no implica preocupación aunque se prepara el sistema y se busca concientizar a la población.

Este tipo de gripe ya ha circulado en la región por lo cual no se trata de un caso nuevo, a diferencia de lo que podía ser el Covid. La particularidad del subclado K es justamente una mayor transmisibilidad aunque por lo pronto no se ha detectado que genere cuadros más graves.

El caso confirmado por el Ministerio de Salud de Mendoza el viernes es el de un turista de 74 años que llegó desde España a la provincia para pasar las fiestas, justamente una zona de alta circulación ya que el norte atraviesa la temporada invernal.

Un par de días después comenzó a presentar síntomas y, tras consultar en el hospital Central, fue internado en el hospital Carrillo. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza se informó que el paciente permanece internado y estable aunque trascendió que se trata de una persona con varias comorbilidades que complican su cuadro. Bajo este criterio se trata de un caso autóctono, es decir que no se contrajo la enfermedad en el territorio mendocino.

La confirmación llegó luego de que las muestras se enviaran al instituto Anlis Malbrán, en Buenos Aires.

Con respecto a la posibilidad de circulación de otros casos, desde el Departamento de Epidemiología indicaron que hay vigilancia epidemiológica permanente, que permite estar alerta y prevenir sobre nuevos casos. Asimismo, para llevar tranquilidad en cuanto a la transmisión, el área informó que no se han detectado síntomas en el resto del grupo familiar y su entorno. Además, si bien ya se habían enviado a analizar otras muestras de casos sospechosos, esta sería la única que resultó positiva como subclado K.

Qué sucede con la gripe H3N2

En Europa, se presenta un brote sin precedentes de este tipo de gripe, caracterizado por un aumento temprano y rápido de casos que ha incrementado las hospitalizaciones y puesto en tensión los sistemas de salud. Esto sobre todo en Europa y el Este de Asia.

“Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones”, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La vacunación es una de las principales recomendaciones por lo que se convoca a mantener el calendario de vacunas actualizado y, a la población de riesgo para este tipo de enfermedades, que se coloquen la vacuna antigripal.

La OPS señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas. Así también, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la región de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte

Cual es el riesgo de este tipo de gripe en Mendoza según Salud

La doctora Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza detalló que las estrategias desde el sistema de salud tienen que ver con la vigilancia, prevención, control y manejo clínico.

En cuanto a la estrategia implementada por las autoridades sanitarias ante el escenario, desde el ministerio se aclaró que el protocolo de actuación está estipulado con anterioridad al caso detectado y que su identificación no modifica la estrategia.

El herido fue ingresado al hospital Carrillo. El viernes pasado se confirmó el primer caso de gripe H3N2 subclado K, del tipo A, en Mendoza. Se encuentra en el hospital Carrillo

En cuanto a los riesgos, a favor de la región se cuenta la temporada de calor, que es una atenuante para la transmisión. Por eso, en cuanto a cómo evalúan los riesgos, la epidemióloga señaló: “Por estar en época estival el riesgo es menor, estamos en ambientes ventilados, se trabaja en mejorar la cobertura de vacunación. A medida que se acerquen los fríos seguramente habrá aumento de los casos de gripe como enfermedad respiratoria prevalente de esa época de fríos”.

Prevención de la gripe

En cuanto al abordaje, la médica aclaró que las personas que presenten síntomas deben acudir a la consulta médica en el efector donde tengan cobertura o uno público. “Deben consultar para no demorar el diagnóstico e inicio de tratamiento: todo paciente que presente síntomas respiratorios compatibles con gripe. como fiebre superior a 39°C, decaimiento o cansancio, tos persistente y cefalea y si es de grupos de riesgo con más razón”, recomendó la especialista.

En esos casos, señaló que se evalúa su estado clínico, factores de riesgo y se indica tratamiento de soporte (por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, hidratación, etcétera) se dan pautas de alarma y medidas de prevención. Dentro de estas últimas se cuentan el lavado de manos y la recomendación de no asistir a lugares donde haya otras personas para evitar diseminar el virus.

“En los pacientes internados con sospecha de gripe siempre se indica aislamiento respiratorio; es parte de medida para que no transitan la enfermedad a otros pacientes o personal de salud.

Tropilkar recordó que las medidas de prevención para la población son la vacunación, higiene de manos, consulta oportuna para diagnóstico precoz, ventilación de ambientes y limpieza de superficies.

Gripe: cómo se prepara el Ministerio de Salud de Mendoza

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, explicó que hacen un informe una vez por mes con el panorama epidemiológico. Esto incluye el seguimiento de la gripe H3N2, lo que involucra efectos clínicos, situación epidemiológica, eficacia de las vacunas, etcétera. “Vamos tomando la experiencia de Europa para armar las guías de abordaje y las actualizamos todos los meses”, señaló.

Tal cual se ha convocado desde organismos internacionales, se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica. Asimismo, las infecciones respiratorias inusuales, como brotes y conglomerados deben investigarse de inmediato y notificarse al Centro Nacional de Enlace a la OPS/OMS.

La vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias agudas se centra especialmente en la vigilancia de virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico, como SARS-COV-2, Influenza y VSR (Virus Sincitial Respiratorio).

La vigilancia implica un monitoreo de la situación para determinar la incidencia de la enfermedad y el tipo de patógenos que circulan. Esto implica la notificación de casos, el análisis para determinar la patología y el tipo y el registro, para engrosar la información epidemiológica. Esto se realiza en las unidades centinela que en este momento son tres, según detalló la funcionaria, son efectores seleccionados para brindar esa información para las estadísticas oficiales, lo cual no quiere decir que no se analicen en otros efectores.

“Si requiere internación o es un paciente ambulatorio de unidad centinela se toman muestras y se derivan para secuenciacion a fin de monitorear e identificar clados y subclados potencialmente asociados a mayor transmisibilidad”, detalló la experta.

Otra de las medidas es la preparación de la Red Asistencial. Esto implica realizar una evaluación proactiva de la capacidad operativa y logística de los servicios de salud (camas, insumos, recursos humanos) para gestionar un posible aumento de la demanda de atención de IRA (infecciones respiratorias agudas), anticipando una actividad viral potencialmente más intensa o temprana.

Incluye garantizar la disponibilidad de insumos, reactivos y equipos de protección personal para el sistema de salud.