Los mendocinos se apuraron a vacunarse contra la gripe y hay algunos faltantes

Los mendocinos parecen no haber querido esperar demasiado este año para colocarse la vacuna antigripal : ni las autoridades ni los usuarios . Tanto en centros de salud como en farmacias observan que la gente está acudiendo en los primeros días tras haberse lanzado la campaña de vacunación 2026 en Mendoza.

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Este año, el Ministerio de Salud local decidió adelantarla , con la intención de llegar con mayor protección de cara a una temporada que se anticipa con fuerte circulación de gripe . Esto, en particular de gripe A H3N2 subclado K , que empujó los contagios en el hemisferio norte por su gran poder de transmisibilidad.

“Hay mucha demanda”, aseguró la doctora Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia, quien reconoció que la solicitud se ha concentrado los primeros días más que otras temporadas.

La campaña se inició el 2 de marzo, una semana antes de lo habitual y fue la primera jurisdicción en hacerlo . Apunta a llegar a la población con condiciones de desarrollar cuadros más graves que puedan ponerla en riesgo. En ese marco, se aplica el inoculante de periodicidad anual en efectores públicos de manera gratuita.

Como suele suceder, son los adultos mayores los que más se acercan. Son los que tienen más incorporado el hábito de mantener al día su calendario de vacunación para estos cuadros respiratorios.

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“La gente vino masivamente, desde el día 1 y sigue viniendo”, afirmó. Entre las causas hay que mencionar que año a año se ha fortalecido la estrategia y se instala cada vez más el hábito de aplicarse esta vacuna entre quienes podrían ser vulnerables a la influenza.

Por qué hay una alta vacunación antigripal

Pero por otra parte, mucho se viene hablando de esta variante que ha ganado territorio en la circulación de la temporada en el hemisferio norte. De hecho, según se anticipa, en el Ministerio de Salud de Mendoza ya contemplan que sea la variante que lidere los contagios este invierno, en un contexto en el que además otras infecciones respiratorias retroceden para darle el mayor protagonismo a la gripe, como el Covid y el virus sincicial respiratorio.

Aguilar reconoció que “la publicidad” que ha ganado esta variante puede estar entre las causas impulsoras de la demanda, a lo que sumó el inicio temprano de la campaña, con una buena promoción para convocar a la gente.

Pero hay otra cuestión que podría haber incrementado la solicitud en efectores públicos: la pérdida de cobertura por parte de obras sociales, por cuestiones económicas o laborales. “Nosotros no chequeamos, si son personas que antes iban al sector privado, lo desconozco; nosotros no preguntamos si se tiene cobertura social o no, si pertenecen a los grupos de calendario, se vacunan”, sostuvo.

A esperar la vacuna

Como parte de este escenario, hay quienes se han encontrado con que deben esperar unos días para recibir el inoculante. Tal fue el caso de Marta (81) quien fue a un centro de salud de Guaymallén, donde suele vacunarse, y no había. Le dijeron que estaban colocando la vacuna pero que se les había terminado, que volviera en unos días. Entonces decidió ir a la farmacia. “Mis amigas me habían dicho que habían ido a la farmacia y sólo con el carnet de Pami se las colocaron gratis, fui a la misma farmacia pero tampoco había, me dijeron que estaba en falta y que volviera a preguntar luego”, relató. Finalmente, volvió al centro de salud, donde ya la habían recibido, y ya está vacunada.

Las dosis son enviadas desde el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias, que son las encargadas de su distribución en el territorio. En ese marco, Aguilar explicó: “Tenemos vacunas, que estamos centralizando en los centros de mayor demanda, para no tener dosis paralizadas”. Por eso, dijo que efectivamente sucede que, con una mayor demanda de la esperada, haya sedes que se queden sin dosis momentáneamente.

dolor garganta Los mendocinos parecen no haber querido esperar demasiado este año para colocarse la vacuna antigripal Gentileza

Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio Farmacéutico, ratificó el mismo escenario en el área comercial: “Es cierto que hay faltantes en droguería porque todavía no las reciben para distribuirlas”. Y agregó: “Los faltantes en droguería dependen del laboratorio y los motivos pueden ser múltiples, como falta de stock, alta demanda, ese tema corresponde más al laboratorio que a la farmacia”.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

Desde Salud recuerdan que los grupos de riesgo deben estar adecuadamente vacunados. Se consideran los mayores de 65 años, las embarazadas (en cualquier trimestre del embarazo), puérperas (mamás que han tenido sus bebés hasta 10 días antes de la campaña) y personal de salud.

También, los niños de entre los 6 y los 24 meses deben tener su calendario al día, mientras que también se suman las personas de entre 24 meses y 65 años con factores de riesgo como determinadas patologías (quienes deberán certificar su condición).

La vacuna puede proteger contra las infecciones más severas y la hospitalización y la nueva formulación contiene la variante en cuestión.

Qué es la gripe H3N2

Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo que la gripe A H3N2 subclado K no se trata de algo que deba generar preocupación o alerta sino acciones preventivas. Sucede que la mencionada variante ha generado más contagios, sobre todo en Europa, por lo que las autoridades sanitarias internacionales han propiciado que los gobiernos del sur fortalezcan la vacunación para prevenir casos graves cuando llegue la temporada fuerte a esta región.

Hay que tener en cuenta que no se trata de un patógeno nuevo y por lo cual la situación no sería similar a la del Covid. Por ahora la circulación, tanto de gripe como de esta variante en particular, es baja en el país durante las primeras semanas del año, tal cual ha informado el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo se observa un repunte de casos desde las últimas semanas de 2025.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza ya han anticipado que prevén que sea la variante que domine la circulación de gripe durante el invierno.

Por lo pronto, Mendoza es la provincia con más notificaciones de este subclado en Cuyo durante las primeras seis semanas del año mientras que también es la que registró el primer fallecimiento por esta causa esta temporada.