Mendoza es la segunda provincia con más notificaciones de gripe H3N2

Con el fallecimiento de un turista español que había llegado a Mendoza con síntomas de gripe , la provincia se transformó en la primera del país que cuenta una muerte asociada a la variante que está marcando la temporada en el norte.

Pero además, según datos del Bo letín Epidemiológico Nacional , Mendoza es la segunda provincia con más notificaciones de influenza tipo A variante H3N2 . También esta segunda con casos del subclado K, en un contexto de incipiente circulación por tratarse de temporada baja en estas tierras.

De acuerdo a los registros, en la provincia se han notificado 7 casos entre el 18 de diciembre y el 16 de enero. Es superada solamente por Tierra del Fuego que tiene 8.

De esos 7 casos, 3 son del subclado K y la provincia se encuentra en segundo lugar por la cantidad de notificaciones de esta variante junto con Neuquén y detrás de Buenos Aires que tiene 4.

La gripe en Argentina

A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó en su último reporte que durante el periodo del 18/12/2025 al 16/01/2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A(H3N2). De los 50 casos secuenciados 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K), 19 al subclado J.2.3, 2 al subclado J.2 y uno al subclado J.2.2.

Los casos de gripe correspondientes al subclado K ya se han identificado en 14 provincias. Se distribuyeron en provincia de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Trece se diagnosticaron en personas internadas y 15 en pacientes ambulatorios. La mayoría de estos casos se concentran en los mayores de 60 años (10/28), seguido por los menores de 10 años.

El caso en Mendoza había sido confirmado el viernes 2 de enero, se trataba de un turista español con diversas comorbilidades y que, según informó el Ministerio de Salud local, fue asistido ni bien comenzó con los síntomas pero su situación era complicada desde el inicio. Estuvo internado en el hospital Carrillo de Las Heras donde murió.

Qué es la gripe H3N2 subclado K

Lo primero que hay que decir, y sobre lo cual hacen hincapié los expertos, es que esta situación no tiene nada que ver con la que generó el Covid. Es que el virus Sars CoV-2 que lo provocaba era totalmente nuevo por lo cual no se conocía y no había recursos para afrontarlo. Por el contrario, esta variante que ha generado atención pertenece a la gripe tipo A, una vieja conocida y que, de hecho, fue la que dominó la circulación el invierno pasado en Mendoza y el país.

También es conocida en sus diversas variantes como es el caso.

La particularidad del subclado K es justamente una mayor transmisibilidad aunque, por lo pronto, no se ha detectado que genere cuadros más graves, según advierten referentes que ya están lidiando con la situación en Europa, donde ha tenido tan alta incidencia

Cómo trabaja Mendoza ante la gripe

La situación genera atención ya que este microorganismo es el que está liderando los contagios en el hemisferio norte, que atraviesa la temporada alta de enfermedades respiratorias, pero que además ha dado cuenta de un mayor poder de contagio y por lo cual ha llegado a ser más de la mitad de los casos notificados de esta patología. Organismos internacionales han convocado a los gobiernos del sur a fortalecer la vacunación de cara a una posible mayor circulación en la región, que podría incrementarse con el descenso de la temperatura.

La doctora Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza detalló que las estrategias desde el sistema de salud tienen que ver con la vigilancia, prevención, control y manejo clínico.

En cuanto a la estrategia implementada por las autoridades sanitarias ante el escenario, desde el ministerio se aclaró que el protocolo de actuación está estipulado con anterioridad al caso detectado y que su identificación no modifica la estrategia.

En cuanto a los riesgos, por ahora a favor de la región se cuenta la temporada de calor, que es una atenuante para la transmisión. Por eso, en cuanto a cómo evalúan la situación, la epidemióloga señaló: “Por estar en época estival el riesgo es menor, estamos en ambientes ventilados, se trabaja en mejorar la cobertura de vacunación. A medida que se acerquen los fríos seguramente habrá aumento de los casos de gripe como enfermedad respiratoria prevalente de esa época de fríos”.