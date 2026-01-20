Este martes será uno de los días más calurosos de la semana. A partir del miércoles se esperan tormentas y precipitaciones.

Sube fuerte la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este martes.

Tras un lunes caluroso pero agradable, Mendoza encarará este martes un marcado ascenso de la temperatura, antes de un cambio de condiciones que traerá inestabilidad y tormentas a partir del miércoles.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este martes se presentará caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En cordillera el cielo estará poco nuboso. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 35°C.

El miércoles marcará un giro en el tiempo: se espera un día caluroso e inestable, con nubosidad variable, tormentas y vientos del sector sur que rotarán al noreste. En alta montaña, el cielo estará parcialmente nublado. La mínima será de 23°C y la máxima podría trepar hasta los 36°C.

Pronóstico: anticipan un jueves cálido y soleado en Mendoza Martes caluroso en Mendoza. Para el jueves, el panorama será similar, pero con descenso de la temperatura. Se prevé una jornada parcialmente nublada y ventosa, con vientos moderados del sur, precipitaciones aisladas y lluvias en cordillera. La mínima se ubicará en 23°C y la máxima rondará los 32°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.