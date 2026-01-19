La aterradora experiencia de amigos mendocinos que llegó a uno de los podcasts más escuchados del país

La historia fue contada en el podcast Anécdota, del humorista Nicolás Del Tracy, y se volvió viral por la crudeza del relato: un grupo de jóvenes estuvo a segundos de morir en un cruce ferroviario.

La aterradora experiencia de un grupo de mendocinos que llegó a un famoso podcast.

Un impactante testimonio contado en el podcast Anécdota, conducido por el humorista Nicolás Del Tracy, se volvió viral en redes sociales por la crudeza y el nivel de tensión con el que fue narrado. El protagonista es Blas, un mendocino que relató una experiencia límite vivida mientras se dirigía a la fiesta de egresados de la carrera de Abogacía de la Universidad de Mendoza, en el año 2009.

Según contó el propio Blas en un mensaje enviado al programa, él y tres amigos se habían juntado en casa de un compañero para luego partir rumbo a la fiesta por una ruta rural, sin iluminación ni señalización. En el camino, a lo lejos, vieron unas luces azules y blancas, por lo que interpretaron que se trataba de un control policial y redujeron la velocidad. Sin embargo, a metros del supuesto operativo, el auto atravesó un cruce ferroviario invisible y fue embestido por un tren que avanzaba a gran velocidad.

"Mi amigo manejaba, yo iba de acompañante y detrás de mí una de las chicas venía durmiendo una siestita para llegar fresca a la fiesta. Miro a la derecha del auto y veo una imagen que al día de hoy tengo grabada: Un tren muy, muy cerca, a menos de 10 metros y acercándose a toda velocidad hacia mí". relató.

El relato describe con extremo detalle los segundos previos al impacto, la maniobra instintiva para protegerse y la sensación física de haber tocado la chapa del tren con la mano. Gracias a su grito desesperado, "Agu", su amigo, el que conducía, logró acelerar y evitar que el golpe fuera en la trompa del auto, lo que, según Blas, les salvó la vida.

Tras el choque, el vehículo giró violentamente y quedó detenido en medio del camino. Una de las jóvenes que viajaba en el asiento trasero sufrió las peores consecuencias: estaba dormida y no alcanzó a cubrirse.

Finalmente, el testimonio expuso irregularidades en la señalización del cruce: no había barreras, luces ni carteles visibles, y los móviles policiales estaban mal ubicados. El accidente terminó bloqueando el camino de acceso a la fiesta, por lo que "no cayó nadie, pues había un tren chocado tapando el camino". La historia, narrada con una intensidad que "pone la piel de gallina", ya acumuló más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios en pocas horas. "Nos salvamos los cuatro. Dentro del desastre, salió todo bien", concluyó Blas en su testimonio, donde también contó que tras el accidente, su amiga resultó con una clavícula fracturada y un pulmón perforado, pero logró recuperarse tras una cirugía de urgencia.