Aulas portantes: una nueva estrategia "flexible" de la DGE sumará 91 espacios adaptables a la matrícula

Con una matrícula escolar atravesada por cambios demográficos profundos y la necesidad de responder con rapidez a la demanda de vacantes, la Dirección General de Escuelas (DGE) avanza con una estrategia inédita en Mendoza : la colocación de aulas portantes —también llamadas aulas modulares— en 44 establecimientos educativos de la provincia.

En total, se trata de 91 nuevos espacios que se distribuirán en las regiones Sur, Centro Norte, Este y Valle de Uco , y que estarán listos para el inicio del ciclo lectivo . La iniciativa tiene como virtud fundamental aportar flexibilidad para resolver y adaptar la demanda de vacantes.

Según explican en el gobierno escolar, apunta a resolver un problema concreto que es la falta de aulas en escuelas con alta demanda, pero también a introducir un nuevo criterio de planificación a mediano plazo. Así lo explicó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, al detallar los fundamentos de una política que busca combinar eficiencia en el uso de recursos, flexibilidad y mejores condiciones edilicias.

“Lo que nosotros estamos trabajando es una estrategia. La cantidad de nacimientos que se vienen dando en los últimos años viene disminuyendo significativamente”, señaló el funcionario. Y puso cifras sobre la mesa: “De treinta mil nacimientos que tuvimos el anteaño pasado, el año pasado tuvimos quince mil. Esto demuestra que la natalidad viene disminuyendo en forma drástica”.

Ese dato, explicó, obliga a repensar cómo se proyecta la infraestructura escolar. “Uno no puede pensar las escuelas solamente para el momento actual. Tiene que planificar en los próximos cuatro, cinco o seis años y ver cómo se va a mover esa matrícula en cada departamento y en cada escuela”, indicó.

Por qué aulas portantes y no edificios tradicionales

En ese contexto surge la apuesta por las aulas modulares. “Es por ello que se inició toda una estrategia para no crear escuelas donde vamos a tener una alta matrícula los primeros años, pero después baja la matrícula porque baja la natalidad”, explicó Daparo. La respuesta fue avanzar con “estructuras modulares, absolutamente térmicas, que cumplen todas las condiciones necesarias tanto para el calor como para el frío, pero que tienen la característica de permitir la movilidad”.

aulas portantes DGE La Dirección General de Escuelas (DGE) avanza con una estrategia inédita en Mendoza: la colocación de aulas portantes en 44 establecimientos educativos de la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

Los módulos se están instalando durante las vacaciones y beneficiarán a más de 1.100 estudiantes de todos los niveles y modalidades. Se trata de módulos prefabricados, móviles y de rápida instalación que, además, son trasladables. Para esto, la provincia invertirá 700 millones de pesos en las aulas portantes.

Están equipados con aire acondicionado frío-calor, sistemas de impermeabilización y aislación térmica similares a los utilizados en zonas frías o petroleras, regulaciones para adaptarse al piso, chapas, perfiles en U y ventanas de aluminio.

Las aulas tienen las mismas dimensiones que una tradicional y están pensadas para entre 25 y 28 alumnos aunque el funcionario agregó: “Desde el punto de vista acústico y térmico es mucho mejor que la tradicional”.

La clave del sistema está en esa posibilidad de traslado. “Yo pongo un aula en una determinada escuela hoy, y si el año que viene esa matrícula baja, puedo trasladar esa aula a un lugar donde tenga mucha demanda de alumnos”, resumió. Para el funcionario, se trata de “uso eficiente de los recursos, planificación de lo que tenemos ahora y lo que va a venir en los próximos cinco años, y permitirnos la movilidad de las aulas para atender la demanda donde la necesitemos en ese momento”.

Cómo se integran los nuevos módulos a las escuelas

Lejos de funcionar como anexos aislados, las aulas portantes se integran al edificio escolar. “En todas las escuelas se hace un estudio de arquitectura. Se instalan a continuación de la galería o en un espacio acorde, con sanitarios cercanos y cumpliendo todos los requisitos. Es como hacer una construcción tradicional, pero en vez de eso tenemos un aula móvil”, explicó el subsecretario.

Además, todas son accesibles. “Sirven para cualquier tipo de alumno, del nivel inicial, primario, secundario o terciario, porque se le hace la rampa necesaria. Adentro funciona como un aula tradicional”, detalló.

Si bien la accesibilidad es un valor agregado, Daparo aclaró que el criterio central no fue ese sino la matrícula y es función de eso que se han seleccionado los establecimientos beneficiarios: “Se han elegido en función de la demanda y del crecimiento que ha tenido cada escuela”, sostuvo.

“Las aulas no están puestas de forma caprichosa. Hay pedidos de las escuelas, un área de planificación educativa que evalúa lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener en el futuro, y en función de eso se decide dónde se instala cada módulo”, remarcó el subsecretario.

Pero además, en una segunda etapa se sumará la energía solar. Está prevista para entre mayo y junio la colocación de paneles solares. “Cada aula va a tener energía independiente”, adelantó Daparo.

Educación especial, una prioridad

Dentro del total de escuelas alcanzadas por el programa, hay un dato que sobresale: una parte significativa corresponde a educación especial. “Prácticamente el 40% de los módulos que ya tenemos instalados están en instituciones de educación especial”, señaló Daparo.

En números concretos, de los 44 establecimientos que recibirán aulas portantes, 11 son escuelas de educación especial. Algunas reciben uno y otras, dos módulos. “Era parte de nuestra política atender todos los niveles. La educación especialvenía necesitando espacio porque cada vez teníamos más chicos que se inscribían y que querían terminar su ciclo escolar”, explicó.

La incorporación de estos módulos permite, además, reorganizar los edificios existentes. “La escuela puede desocupar algún espacio y mejorar o ampliar talleres que estaban funcionando en ambientes muy chicos. Con esto descomprimimos y mejoramos la enseñanza”, afirmó.

El resto de las aulas se distribuye entre escuelas primarias y secundarias. El nivel inicial, en cambio, tiene una participación menor. “Del nivel inicial, muy poco. Es, sobre todo para especial, primario y secundario”, precisó.

Rapidez y tiempos de obra

Otra de las fortalezas centrales de la estrategia es la rapidez de ejecución: es que para dejar un módulo listo se requieren solo dos días. “Esto es una cuestión de brindar en el menor tiempo posible estas aulas para que los chicos puedan comenzar ahora en febrero o marzo el ciclo normal”, explicó el funcionario.

Según detalló, el plan es que el 100% de los módulos esté instalado y funcionando para el inicio del ciclo lectivo, siempre que no haya complicaciones climáticas.

Hasta el momento, ya hay 25 aulas instaladas. “Se están montando ahora, y si no tenemos ningún problema, deberían estar todas listas”, aseguró.

Cómo son los módulos de la DGE

Desde el punto de vista técnico, las aulas están construidas con estructura metálica y capas impermeables. El grosor de las paredes varía según la región: “Tenemos paredes de 12 milímetros para zonas frías como Malargüe y de 8 milímetros para el Gran Mendoza y la zona Este”, explicó Daparo.

Cada módulo mide aproximadamente 7 metros por 3 metros. Se trasladan en camión y se colocan con grúa. “El módulo ya viene con la instalación eléctrica completa. Lo único que hacés es instalarlo, conectarlo y ya tenés el aula funcionando”, detalló.

Las posibilidades de adaptación son amplias. “Se pueden unir módulos. Sacándole la pared del medio, podés juntar dos o tres y hacer un espacio más grande. En vez de un aula de 45 metros cuadrados, podés tener un salón de 70”, explicó. A partir de esta facilidad de traslado, en caso de que en un futuro baje la matrícula o cambien las condiciones, puede desmontarse y trasladarse a otro establecimiento donde sea más útil.

Un cambio de paradigma en las escuelas

Si bien en gestiones anteriores se habían utilizado módulos, Daparo marcó una diferencia clara. “Eran de madera, no permitían desmontarse y no tenían estas características. Esto es nuevo”, afirmó. Como antecedente, mencionó la escuela Escuela Eugenio Izsaky de Malargüe, una escuela modular de 1.800 metros cuadrados construida en siete meses.

“La tendencia es hacer escuelas chicas modulares que puedan adaptarse a la demanda”, señaló. Y contrastó con el modelo tradicional: “Antes se pensaba una escuela para 600 o 700 chicos. Después se te iba a 1.500 o se te bajaba a 200, y te quedaba chica o con espacios obsoletos”.

El sistema modular, subrayó, permite invertir una sola vez y usar los módulos durante unos 20 años, trasladándolos según la necesidad.