Un afortunado ganó $383 millones en el Quini 6 y ahora el pozo llega a $12.000 millones

Los resultados y los números del ganador en el sorteo N° 3.340, correspondiente al domingo 18 de enero.

Un afortunado ganó $383 millones en el Quini 6: el pozo acumulado es de más de $12.000 millones.

El Quini 6 premió este domingo 18 de enero a un jugador con más de 383 millones de pesos tras acertar los seis números en el sorteo número 3.340. El pozo acumulado para el miércoles es de $12.200 millones

Según informó la Lotería de Santa Fe el apostador hizo su jugada en una agencia de José Marmol, provincia de Buenos Aires, y acertó los números 04, 05, 09, 13, 20, 29 en la categoría "Siempre Sale". Como premio, se llevará $383.800.000.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 21 de enero, fecha del siguiente sorteo.

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 LA Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 21 de enero El miércoles 21 de enero (sorteo N° 3.341), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $12.200 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.600 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $5.600 millones.

$5.600 millones. La Segunda: $1.000 millones.

$1.000 millones. Revancha : $5.100 millones.

: $5.100 millones. Siempre Sale: $345 millones.

$345 millones. Extra: $155 millones. Quini 6: resultados del sorteo N° 3.340 del domingo 18 de enero Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante. La Segunda del Quini 6 14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40 Sin ganadores con seis aciertos. Vacante. La Revancha del Quini 6 21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43 Sin ganadores con seis aciertos. Vacante. Siempre Sale del Quini 6 04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29 Hubo un ganador con seis aciertos. Se llevó $383.800.000. Resultados y ganadores de Quini 6 Resultados y ganadores de Quini 6 Los Andes Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $12.200 millones En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500. Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6 Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del martes. ¿Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo? El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15. Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.