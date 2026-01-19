19 de enero de 2026 - 13:30

Un afortunado ganó $383 millones en el Quini 6 y ahora el pozo llega a $12.000 millones

Los resultados y los números del ganador en el sorteo N° 3.340, correspondiente al domingo 18 de enero.

Un afortunado ganó $383 millones en el Quini 6: el pozo acumulado es de más de $12.000 millones.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
El Quini 6 premió este domingo 18 de enero a un jugador con más de 383 millones de pesos tras acertar los seis números en el sorteo número 3.340. El pozo acumulado para el miércoles es de $12.200 millones

Según informó la Lotería de Santa Fe el apostador hizo su jugada en una agencia de José Marmol, provincia de Buenos Aires, y acertó los números 04, 05, 09, 13, 20, 29 en la categoría "Siempre Sale". Como premio, se llevará $383.800.000.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 21 de enero, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 21 de enero

El miércoles 21 de enero (sorteo N° 3.341), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $12.200 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.600 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $5.600 millones.
  • La Segunda: $1.000 millones.
  • Revancha: $5.100 millones.
  • Siempre Sale: $345 millones.
  • Extra: $155 millones.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.340 del domingo 18 de enero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29

Hubo un ganador con seis aciertos. Se llevó $383.800.000.

Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $12.200 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del martes.

¿Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

