Un afortunado ganó $383 millones en el Quini 6 y ahora el pozo llega a $12.000 millones

El Quini 6 premió este domingo 18 de enero a un jugador con más de 383 millones de pesos tras acertar los seis números en el sorteo número 3.340. El pozo acumulado para el miércoles es de $12.200 millones
Los resultados y los números del ganador en el sorteo N° 3.340, correspondiente al domingo 18 de enero.
El Quini 6 premió este domingo 18 de enero a un jugador con más de 383 millones de pesos tras acertar los seis números en el sorteo número 3.340. El pozo acumulado para el miércoles es de $12.200 millones
Según informó la Lotería de Santa Fe el apostador hizo su jugada en una agencia de José Marmol, provincia de Buenos Aires, y acertó los números 04, 05, 09, 13, 20, 29 en la categoría "Siempre Sale". Como premio, se llevará $383.800.000.
Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 21 de enero, fecha del siguiente sorteo.
El miércoles 21 de enero (sorteo N° 3.341), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $12.200 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.600 millones.
03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29
Hubo un ganador con seis aciertos. Se llevó $383.800.000.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.
Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del martes.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.