Dolor por la trágica muerte de una querida docente y artista de Luján

La muerte de un querida docente y arista lujanina causó conmoción y pesar en el la comunidad educativa de Mendoza. Claudia Adriana Mellado falleció tras pasar casi un mes internada en el hospital Lagomaggiore tras sufrir graves quemaduras en el incendio de su casa, el pasado 24 de diciembre.

Claudia era vicedirectora de la escuela Roque Sáenz Peña , de Godoy Cruz. Además, la directivo era cantante y su amplio repertorio de variados géneros la llevaron a brillar en muchos eventos de Mendoza. Se presentaba bajo el seudónimo "Luna Romántica" .

La docente sufrió graves quemaduras cuando encendió una vela en su casa, de calle Cutralco al 7200. La pequeña llama llegó hasta un árbol de Navidad y el siniestro se salió de control: tres viviendas resultaron afectadas y solo Claudia sufrió graves heridas.

Desde ese fatídico día, la cantante fue sometida a reiteradas intervenciones quirúrgicas y permaneció en terapia intensiva, entubada y en coma inducido. Sin embargo, no resistió y falleció el pasado sábado.

"Con mucha tristeza despedimos a Claudia Adriana Mellado docente y cantante lujanina. Muchas fuerzas en este difícil momento compañero Nelson Cortez y familia. Que descanse en paz Claudia, ojalá ya esté llevando su música al cielo", se lamentó la concejal de Lujan Paloma Scalco.

Alumnos, exalumnos y colegas sumaron su pesar en las redes. "Quería Vicedirectora que el Señor guía sus pasos a tu encuentro y su alma el descanso eterno", escribió una mujer, entre cientos de publicaciones que reflejaron el pesar por la muerte de la reconocida docente.

Tres viviendas incendiadas en Luján de Cuyo: una mujer con quemaduras graves

Un incendio de gran magnitud afectó a tres viviendas el pasado 24 de diciembre en Luján de Cuyo, dejando como saldo importantes daños materiales y una mujer con quemaduras de gravedad que debió ser hospitalizada de urgencia.

El siniestro se registró a las 11.14 horas en una vivienda ubicada en calle Cutralco al 7200, cuando un llamado al 911 alertó sobre el incendio. De inmediato, se activó el protocolo de emergencias y se despacharon dotaciones de Bomberos Voluntarios de Luján, además de unidades del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.

Personal policial de la Comisaría 47ª arribó al lugar a las 11.23, constatando la magnitud del foco ígneo y solicitando refuerzos, así como la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuya ambulancia llegó a las 11.25.

A las 11.39 se sumó al operativo una dotación de Bomberos Voluntarios de Luján. En paralelo, efectivos del Cuartel Central de Bomberos que se dirigían a un incendio en Maipú fueron desviados por frecuencia radial hacia Luján, al tratarse de una situación prioritaria.

En el lugar trabajaron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios de Luján, Maipú y Godoy Cruz, junto al Cuartel Central de Bomberos, logrando finalmente controlar el incendio. Como consecuencia del siniestro, dos viviendas resultaron con daños totales, mientras que una tercera sufrió afectación parcial.

Durante el operativo, personal del SEC asistió a una mujer, identificada como Claudia Adriana Mellado, con quemaduras de gravedad, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore.