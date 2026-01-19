La Fiesta Nacional del Chamamé 2026 continúa este lunes 19 de enero con su cuarta noche en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola , en la ciudad de Corrientes . El festival atraviesa otra edición de fuerte convocatoria: según datos oficiales, unas 24 mil personas asistieron durante las primeras tres jornadas, con un promedio de 8 mil espectadores por noche .

La celebración, que combina artistas consagrados y nuevas voces del género, forma parte de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé y 5ª Celebración Mundial , uno de los eventos culturales más importantes del verano en el Litoral.

La grilla de este lunes reúne a referentes históricos y propuestas actuales del chamamé. El orden oficial, dispuesto de manera alfabética, incluye a:

Desde la organización anticiparon una noche extensa, con participación continua de artistas y un público que vuelve a responder con alta presencia en el anfiteatro.

Fiesta del Chamamé 2026 quiénes cantan hoy, 19 de enero, y dónde verlo en vivo (1)

Anahí Ramírez , ganadora del Pre Fiesta como solista local

Ante la alta demanda , se extendieron los horarios de venta de entradas. Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera , de 9 a 21, y en el anfiteatro desde las 19.

También está habilitada la venta online a través de la plataforma Weepas.

Los precios varían según el horario de ingreso:

$7.000 , con ingreso permitido hasta las 21.30

$9.000, sin límite de horario durante toda la noche

Las entradas se abonan a partir de los 13 años. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), junto con un acompañante si así lo indica el certificado.

Dónde ver la Fiesta del Chamamé en vivo

Quienes no puedan asistir al anfiteatro podrán seguir la cuarta noche del festival en vivo y en directo. El Gobierno de Corrientes garantiza la cobertura completa a través de:

Streaming : YouTube oficial de la Fiesta y la plataforma Corrientes Play

Televisión: transmisión nacional por TV Pública, dentro de su ciclo de festivales de verano

La Fiesta Nacional del Chamamé continuará durante toda la semana con nuevas jornadas, artistas destacados y una agenda que vuelve a consolidar a Corrientes como uno de los grandes polos culturales del verano argentino.