Control en la Terminal de Mendoza terminó con un chofer ebrio detenido: estaba por salir a Buenos Aires

La situación se detectó durante un control preventivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Detuvieron a un chofer alcoholizado que estaba a punto de partir viaje a Buenos Aires desde la Terminal de Mendoza.

Esta mañana, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó sobre la detención de un conductor profesional por dar positivo en el test de alcoholemia antes de emprender viaje desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

El episodio se detectó durante un control preventivo de rutina. El colectivo involucrado es un Scania de la empresa 20 de Junio y su destino era el barrio porteño de Liniers, en Buenos Aires.

Al someterse al test, el chofer registró 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que viola la normativa vigente, ya que para los conductores profesionales rige la tolerancia cero.

Las autoridades informaron mediante redes sociales que al conductor se le aplicó la "sanción correspondiente". El servicio quedó suspendido de manera momentánea hasta que la empresa garantizó la continuidad del viaje con otro conductor habilitado.

