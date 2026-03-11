Revelan que el tinnitus está relacionado de alguna manera con una función corporal crucial

El tinnitus —ese zumbido persistente que solo percibe quien lo padece— afecta a cerca del 15 % de la población mundial, según revisiones científicas citadas por la American Tinnitus Association. En investigaciones recientes sobre neurociencia y salud, científicos de la Universidad de Oxford plantean que el sueño profundo podría cumplir un papel clave en su regulación.
La hipótesis surge de estudios liderados por el neurocientífico Linus Milinski (Instituto de Neurociencia del Sueño y Circadiana de Oxford), que sugieren que ciertas ondas cerebrales del sueño no REM podrían suprimir la actividad neuronal asociada al tinnitus (Milinski et al., Brain Communications, 2022).
Qué descubrió el estudio sobre tinnitus y sueño
En una revisión publicada en 2022 en la revista científica Brain Communications, Milinski y colegas analizaron la relación entre tinnitus y sueño desde una perspectiva funcional.
Los autores observaron paralelismos clave:
Ambos dependen de actividad cerebral espontánea.
Ambos involucran redes neuronales sensoriales.
Ambos pueden influirse mutuamente.
El equipo propuso que las grandes ondas lentas del sueño profundo (no REM) podrían reducir temporalmente la hiperactividad cerebral vinculada al tinnitus.
Según Milinski (Oxford), esta conexión abre nuevas vías para entender las “percepciones fantasma”, es decir, sensaciones que el cerebro genera sin estímulo externo.
Qué mostraron los experimentos en animales
Para profundizar la hipótesis, los investigadores estudiaron hurones, cuyo sistema auditivo es comparable al humano.
En experimentos posteriores publicados en 2024 (citados en ScienceAlert), observaron que:
Los hurones con tinnitus presentaban alteraciones del sueño.
Ambos fenómenos aparecían tras exposición a ruido intenso.
Durante el sueño profundo, la hiperactividad auditiva disminuía.
Esto sugiere que el sueño no REM podría actuar como un mecanismo natural para amortiguar la actividad cerebral asociada al tinnitus.
Qué dicen otros estudios recientes
La relación también aparece en investigaciones más recientes. Un estudio dirigido por Xiaoyu Bao en la South China University of Technology encontró que las personas con tinnitus muestran menor capacidad para suprimir la hiperactividad cerebral al quedarse dormidas, aunque esta disminuye en sueño profundo.
Además, especialistas señalan que el vínculo puede ser bidireccional:
El tinnitus puede dificultar el sueño.
Dormir mal puede intensificar el tinnitus.
La American Tinnitus Association advierte que el estrés y la falta de descanso son factores conocidos que agravan los síntomas.
Qué significa esto para quienes lo padecen
Aunque no existe cura definitiva para el tinnitus subjetivo, los expertos coinciden en que mejorar el sueño podría ayudar a aliviarlo.
Entre las recomendaciones respaldadas por especialistas: