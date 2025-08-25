25 de agosto de 2025 - 12:42

Sin carbohidratos ni azúcar: cómo preparar un desayuno keto en minutos y con dos ingredientes

La dieta keto (abreviación de cetogénica) es un plan de alimentación que se basa en reducir al mínimo los carbohidratos y aumentar el consumo de grasas saludables, con una cantidad moderada de proteínas.

image
image
image
Por Andrés Aguilera

La dieta keto (abreviación de cetogénica) es un plan de alimentación que se basa en reducir al mínimo los carbohidratos y aumentar el consumo de grasas saludables, con una cantidad moderada de proteínas.

Leé además

Conocé cuáles son los alimentos que ayudan a frenar el envejecimiento y de seguro tenés en casa. - Imagen ilustrativa / Los Andes 

Los 10 alimentos que ayudan a frenar el envejecimiento y que casi siempre tenés en casa

Por Redacción
Cómo es la dieta arcoíris, una colorida tendencia en alimentación saludable.

Cómo es la "dieta arcoíris", una colorida tendencia en alimentación saludable

Por Redacción

El desayuno keto busca ser alto en grasas saludables, moderado en proteínas y bajo en carbohidratos.

Un listado de ideas y pasos prácticos para que armes uno completo:

Opciones fáciles de desayuno keto

1. Huevos con palta y café con crema

  • 2 huevos revueltos o fritos en aceite de coco, ghee o manteca.

  • ½ palta en rodajas con sal y limón.

  • Café negro con una cucharada de crema o aceite de coco/MCT (bulletproof coffee).

2. Omelette keto

  • 2 o 3 huevos.

  • Queso rallado (mozzarella, gouda o parmesano).

  • Espinaca, champiñones o jamón crudo.

  • Cocinar en sartén con aceite de oliva o manteca.

3. Yogur griego sin azúcar + frutos secos

  • ½ taza de yogur griego natural (sin azúcar).

  • Un puñado de nueces, almendras o semillas de chía.

  • Opcional: unas frutillas o arándanos (en porción pequeña).

  • image

4. Tostadas keto

  • Pan keto (hecho con harina de almendra o coco).

  • Untar con queso crema o mantequilla de maní natural (sin azúcar).

  • Acompañar con café o té verde.

  • image

5. Smoothie verde keto

  • ½ palta.

  • Espinaca fresca.

  • Leche de almendra o de coco sin azúcar.

  • 1 scoop de proteína baja en carbos (opcional).

  • Licuar y servir frío.

Cómo funciona la dieta Keto

  • Normalmente, el cuerpo obtiene energía de la glucosa que viene de los carbohidratos (pan, pastas, arroz, frutas azucaradas, etc.).

  • Al reducir esos carbohidratos a menos de unos 20-50 gramos por día, el organismo entra en un estado llamado cetosis.

  • En la cetosis, el cuerpo empieza a usar la grasa como principal fuente de energía, produciendo unas moléculas llamadas cetonas.

Alimentos permitidos:

  • Grasas saludables: aceite de oliva, aceite de coco, palta, frutos secos, semillas.

  • Proteínas moderadas: carne, pescado, pollo, huevos, quesos.

  • Verduras bajas en carbohidratos: hojas verdes, brócoli, coliflor, zapallito, pepino.

  • Lácteos enteros: crema, manteca, yogur griego sin azúcar.

Alimentos a evitar:

  • Pan, arroz, pastas, papas, harinas, legumbres.

  • Azúcares, jugos, gaseosas, golosinas.

  • Frutas muy dulces (banana, uva, manzana).

Beneficios posibles:

  • Bajar de peso (al usar la grasa como energía).

  • Mejor control de la glucosa en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

  • Más energía estable durante el día (menos “picos” de azúcar).

Precauciones:

  • Puede causar efectos secundarios al inicio (“gripe keto”: cansancio, dolor de cabeza, mareos).

  • No está recomendada sin supervisión en personas con problemas hepáticos, renales o mujeres embarazadas.

  • Siempre conviene hacerla con control médico o nutricional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La tostadora, un pequeño electrodoméstico que impacta en tu hogar y cocina.

Chiquito pero peligroso: gasta como si fueras dueño de un restaurante

Por Andrés Aguilera
alvaro pedrera, experto en plantas: si riegas tus plantas una vez a la semana, estas cometiendo un error

Álvaro Pedrera, experto en plantas: "Si riegas tus plantas una vez a la semana, estás cometiendo un error"

Por Redacción
María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

María Ferrarotto, experta en jardinería, cuenta cómo los corchos pueden rescatar y hacer florecer tus plantas

Por Andrés Aguilera
companeros de trabajo: los 5 signos del zodiaco que son los mejores

Compañeros de trabajo: los 5 signos del zodíaco que son los mejores

Por Ramiro Viñas