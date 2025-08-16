Cómo es la "dieta arcoíris", una colorida tendencia en alimentación saludable.

La " dieta arcoíris" es un sistema de alimentación inteligente , intuitivo y colorido para organizar tu nutrición con una dieta que te aportará vitalidad y energía. La idea de "comer un arcoíris" se ha popularizado en los últimos años para fomentar el consumo de una variedad de alimentos con diversos nutrientes y antioxidantes.

Comer bien contribuye a nuestra salud mental y al control de peso . De hecho, no necesitamos alimentos ni ingredientes caros para comenzar con este cambio de nutrición que te dará numerosos beneficios y buenos hábitos.

En términos generales, la "dieta arcoíris" se centra en los siete colores distintivos de las frutas y verduras: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada color aporta diferentes nutrientes y ofrece una variedad de vitaminas , minerales, antioxidantes y fibras.

Este plan de alimentación es adecuado para la mayoría de las personas sanas. Por el contrario, si padece una enfermedad crónica , como insuficiencia renal o diabetes, se recomienda consultar primero con un médico.

En su libro "The Rainbow Diet", la nutricionista Dra. Deanna Minich habla de un " nuevo enfoque hacia la comida, la alimentación y la vida".

A su vez explica que las frutas y verduras contienen pigmentos, llamados fitonutrientes, que les dan a las plantas sus diferentes colores.

Cada uno de estos fitonutrientes tiene un efecto beneficioso distinto para nuestra salud: desde la salud de la piel hasta la salud cardíaca, intestinal, ósea y cerebral.

Al consumir una variedad de alimentos a diario, le aportamos a nuestro cuerpo una gran cantidad de fitonutrientes diferentes, que actúan como poderosos antioxidantes.

Así, cuanto más se parezca tu plato a un arcoíris, más nutrientes obtendrás. Algunas pautas básicas son: consumir de 8 a 10 porciones de verduras y frutas al día, elegir verduras de diferentes colores y añadirle una amplia paleta de alimentos de la tierra a tus sopas, batidos y zumos.