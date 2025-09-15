15 de septiembre de 2025 - 13:59

El electrodoméstico que nunca deberías prender de noche: el gasto es brutal

Este consejo de trucos para el hogar revela cuál de los electrodomésticos de la cocina genera el mayor gasto si lo usás de noche.

Por Ignacio Alvarado

Este consejo no solo sirve como parte de los trucos de ahorro, sino también como una advertencia práctica para cuidar el medioambiente. En especial, el uso indebido de ciertos electrodomésticos en la cocina puede convertirse en un dolor de cabeza para quienes buscan reducir gastos.

Trucos de cocina para el hogar: usá electrodomésticos con menor consumo.

El electrodoméstico que conviene evitar de noche

El horno eléctrico es el gran protagonista de este problema. A diferencia de otros electrodomésticos, su consumo energético es muy alto, ya que requiere gran cantidad de electricidad para mantener el calor constante. Usarlo durante la noche, cuando las tarifas suelen ser más costosas en algunos planes, puede multiplicar el gasto mensual.

En el ámbito del hogar, especialistas recomiendan emplear este aparato únicamente en horarios diurnos. De esa forma, podés aprovechar mejor la tarifa estándar y evitar incrementos innecesarios. Además, al encenderlo durante el día, podés supervisar de manera segura su funcionamiento, algo clave en materia de prevención.

Quienes buscan trucos de ahorro también pueden optar por alternativas como el horno a gas o las ollas eléctricas de bajo consumo. Estos electrodomésticos de la cocina son mucho más eficientes y no generan el mismo impacto en la factura.

Consejos adicionales para reducir el consumo

Una manera efectiva de cuidar el bolsillo es organizar las comidas. Si planificás el uso del horno eléctrico solo para ocasiones especiales, podés combinar varias preparaciones y aprovechar al máximo el calor generado. Este es uno de los mejores trucos para reducir gastos sin dejar de cocinar rico.

También es clave revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos. Un aparato en mal estado puede consumir hasta un 30% más de energía. En la cocina, la limpieza de resistencias y bandejas ayuda a que el calor se distribuya mejor y se eviten pérdidas.

Trucos de cocina para el hogar: usá electrodomésticos con menor consumo.

En conclusión, el horno eléctrico es el electrodoméstico que nunca deberías prender de noche. Al aplicar simples trucos y organizar mejor tu rutina en el hogar, vas a notar una diferencia clara en tu economía y en la eficiencia de tu consumo.

