18 de septiembre de 2025 - 09:26

Cómo hacer para que el pollo al horno quede jugoso por dentro

Con estos consejos de pollo, horno, cocina y recetas, podés lograr una carne tierna, sabrosa y sin resecar la preparación al cocinarla.

Pollo al horno jugoso con trucos de cocina y recetas caseras.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Preparar un buen pollo al horno es un desafío clásico en la cocina. Todos queremos una carne tierna, jugosa y con piel crocante. Sin embargo, si no seguimos algunos consejos, nuestras recetas terminan secas y sin sabor.

El secreto para lograr un pollo jugoso comienza antes de prender el horno. Una buena marinada con limón, aceite de oliva, hierbas y especias mantiene la humedad en la carne. En la cocina, este paso es clave para cualquier receta al horno.

Pollo al horno jugoso con trucos de cocina y recetas caseras.

El truco del sellado y la cocción correcta

Muchos cocineros recomiendan sellar el pollo en una sartén caliente antes de llevarlo al horno. Esto crea una capa protectora que conserva los jugos. Si lo sumás a tus recetas, vas a notar la diferencia en la textura y el sabor.

La temperatura del horno es otro punto decisivo. Cocinar el pollo a fuego medio, alrededor de 180 grados, asegura que no se reseque. En la cocina, respetar los tiempos y evitar cocciones largas mejora todas las recetas al horno.

Un truco adicional es cubrir el pollo con papel aluminio en los primeros minutos. Así, se cocina en su propio vapor y queda mucho más tierno. Después, retirás el aluminio y el horno se encarga de dorar la piel.

Pollo al horno jugoso con trucos de cocina y recetas caseras.

En la cocina, dejar reposar el pollo unos minutos antes de cortarlo es un detalle esencial. Los jugos se redistribuyen en la carne y tus recetas quedan con una textura perfecta, sin perder humedad ni sabor.

Con estos simples trucos, tu pollo al horno se transforma en un plato irresistible. La cocina casera puede alcanzar nivel profesional si aplicás estos pasos básicos en tus recetas familiares.

