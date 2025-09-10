10 de septiembre de 2025 - 10:29

Estos son los nombres que no se le puede poner a los hijos: los motivos

Ya sea por su rareza o por tener un mensaje subliminal oculto, no está permitido ponerle estos nombres a las personas.

Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Leé además

quedo confirmado el precio del dolar para este miercoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Por Redacción Economía
Foto archivo / Los Andes

Es oficial: confirmaron si habrá o no clases el Día del Maestro

Por Redacción Sociedad
Nombres
Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Nombres como estos lo que hacen es aumentar las posibilidades de acoso para el individuo, así es que se recomienda no colocarle nombres a los bebés que sean peyorativos, discriminatorios, denigrantes o carentes de significado.

¿Cuáles son los nombres prohibidos?

Un Registro Civil en México ha elaborado la siguiente lista de nombres prohibidos para nombrar a los bebés este 2025. Allí se incluyen a personajes ficticios, celebraciones y términos relacionados con el internet y las redes sociales.

Nombres
Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Los nombres en cuestión son:

  • Aceituno
  • Cajada
  • Aguinaldo
  • All Power
  • Batman
  • Burger King
  • Cacerolo
  • Caraciola
  • Cesárea
  • Cheyenne
  • Christmas Day
  • Circuncisión
  • Culebro
  • Delgadina
  • Diodoro
  • Email
  • Escroto
  • Espinaca
  • Facebook
  • Fulanito
  • Gorgonio
  • Harry Potter
  • Hermione
  • Hitler
  • Hurraca
  • Iluminada
  • Indio
  • James Bond
  • Jorge Nitales
  • Lady Di
  • Marciana
  • Masiosare
  • Micheline
  • Netflix
  • Panuncio
  • Patrocinio
  • Piritipio
  • Pocahontas
  • Rambo
  • Robocop
  • Rocky
  • Rolling Stone
  • Telésforo
  • Terminator
  • Twitter
  • Usnavy
  • Verulo
  • Virgen
  • Yahoo

Si una familia tiene pensado ponerle a sus hijos algunos de estos nombres, un juez le pedirá a la familia elegir uno nuevo o bien, imponer uno en el caso de negarse a renombrar al recién nacido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa caminar con las manos atras de la espalda, segun la psicologia

Qué significa caminar con las manos atrás de la espalda, según la psicología

Por Daniela Leiva
Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Masa de empanadas con 3 ingredientes y a muy bajo costo: no querrás a ir a comprarlas nunca más

Por Alejo Zanabria
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera
El limón congelado, un truco simple que transforma la cocina del hogar.

El truco del limón congelado: cómo lo usan los mejores cocineros del mundo

Por Ignacio Alvarado