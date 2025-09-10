Estos son los nombres que no se le puede poner a los hijos: los motivos

Hay padres que son muy ingeniosos por lo que a sus hijos suelen ponerles nombres muy particulares. Ante esto es que se ha elaborado una lista de nombres prohibidos. El fundamento de esto es prevenir el maltrato de los infantes por medio de burlas y bullying por poseer nombres fuera de lo común.
Estos nombres por lo general están relacionados al mundo del entretenimiento, a partes físicas del cuerpo o de connotaciones religiosas, políticas o ideológicas.
Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.
Nombres como estos lo que hacen es aumentar las posibilidades de acoso para el individuo, así es que se recomienda no colocarle nombres a los bebés que sean peyorativos, discriminatorios, denigrantes o carentes de significado.
¿Cuáles son los nombres prohibidos?
Un Registro Civil en México ha elaborado la siguiente lista de nombres prohibidos para nombrar a los bebés este 2025. Allí se incluyen a personajes ficticios, celebraciones y términos relacionados con el internet y las redes sociales.
Los nombres en cuestión son:
- Aceituno
- Cajada
- Aguinaldo
- All Power
- Batman
- Burger King
- Cacerolo
- Caraciola
- Cesárea
- Cheyenne
- Christmas Day
- Circuncisión
- Culebro
- Delgadina
- Diodoro
- Email
- Escroto
- Espinaca
- Facebook
- Fulanito
- Gorgonio
- Harry Potter
- Hermione
- Hitler
- Hurraca
- Iluminada
- Indio
- James Bond
- Jorge Nitales
- Lady Di
- Marciana
- Masiosare
- Micheline
- Netflix
- Panuncio
- Patrocinio
- Piritipio
- Pocahontas
- Rambo
- Robocop
- Rocky
- Rolling Stone
- Telésforo
- Terminator
- Twitter
- Usnavy
- Verulo
- Virgen
- Yahoo
Si una familia tiene pensado ponerle a sus hijos algunos de estos nombres, un juez le pedirá a la familia elegir uno nuevo o bien, imponer uno en el caso de negarse a renombrar al recién nacido.