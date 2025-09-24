24 de septiembre de 2025 - 21:45

No son las mismas: qué diferencias hay entre zapatillas para correr y las de gimnasio

Aunque parezcan similares, las zapatillas para correr y las de gimnasio no cumplen la misma función. Cada modelo es para un movimiento específico.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

Este elemento es una alternativa ideal para quienes buscan mantenerse en forma sin depender del gimnasio.

Sin pesas ni máquinas: cómo hacer ejercicios de fuerza sin ir al gimnasio y con un solo elemento

Por Redacción
Puma lanzó un 2x1 en todo el calzado de su outlet: dos zapatillas desde $63.000.

Puma remata zapatillas con un 2x1 desde $49.999 en el outlet

Por Redacción Economía

Mientras que las zapatillas para correr están fabricadas para soportar impactos repetitivos en superficies duras, las de gimnasio buscan estabilidad lateral y firmeza en el suelo. Esa diferencia de estructura se nota en la suela, la amortiguación y los materiales. Usar un modelo equivocado puede afectar el rendimiento y la salud de los pies.

zapatillas distintas para ejercicio
Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Cómo son las zapatillas que solo se usan para correr

Según los profesionales de la Academia de Cirujanos Ortopédicos, las zapatillas de running están diseñadas específicamente para amortiguar el impacto que se produce en cada zancada.

  • Al correr, el cuerpo recibe una carga que equivale a varias veces su propio peso por lo que el calzado necesita una suela con buena absorción de impactos.
  • En la actualidad existen algunas con tecnología incorporada como espumas livianas y cámaras de aire que proporcionan confort en distancias largas.
  • Otro aspecto que las destaca es que son más flexibles en la parte delantera para facilitar la transición del pie desde el talón hasta la punta durante el movimiento.
  • También presentan mayor ventilación porque al correr se pasan varias horas con ellas y se necesita evitar la acumulación de sudor.

Aunque muchos piensan que sirven para cualquier actividad, las zapatillas de running no ofrecen la estabilidad lateral que se requiere en ejercicios de fuerza o movimientos rápidos en diferentes direcciones como ocurre dentro del gimnasio.

zapatillas distintas para ejercicio
Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Qué distingue a las zapatillas de gimnasio

Las zapatillas pensadas para entrenar en gimnasio están diseñadas con un enfoque diferente.

  • La diferencia está en la estabilidad y en el soporte lateral. Estos modelos suelen tener una suela más plana y rígida lo que proporciona mejor contacto con el suelo en ejercicios como levantamiento de pesas, sentadillas o movimientos explosivos de alta intensidad.
  • Además, otra diferencia es que refuerzan la parte media y lateral del pie ya que los entrenamientos en gimnasio incluyen desplazamientos cortos y cambios de dirección que requieren firmeza.
  • Son más resistentes en la parte superior porque soportan fricciones y movimientos variados y aunque puedan parecer menos acolchadas que las de running, esa rigidez favorece la seguridad en ejercicios de fuerza.

Usarlas para correr largas distancias puede resultar incómodo y aumentar el riesgo de molestias articulares ya que no ofrecen la amortiguación necesaria. Por eso es clave elegir el modelo adecuado para cada actividad.

zapatillas distintas para ejercicio
Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Elegir entre zapatillas de running o de gimnasio no debe basarse en la apariencia, sino en la función que cumplen. Cada modelo está diseñado para un tipo de esfuerzo distinto y específico. Por eso, usarlas de manera incorrecta puede afectar el rendimiento y además la salud de los pies y articulaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa caminar con las manos atras de la espalda, segun la psicologia

Qué significa caminar con las manos atrás de la espalda, según la psicología

Por Daniela Leiva
en menos de 5 minutos: el truco de limpieza infalible para dejar tus zapatillas de tela como nuevas

En menos de 5 minutos: el truco de limpieza infalible para dejar tus zapatillas de tela como nuevas

Por Redacción
Prestar atención a estas señales en el auto es clave para no quedarse sin movilidad de un momento a otro y sin tener que gastar en una nueva.

5 señales de que la batería del auto está comenzando a fallar

Por Redacción
Los ingredientes de temporada de esta receta aportan fibra, proteínas y vitaminas que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Receta para cuidar el físico en primavera: tortilla de papa con espárragos con solo 5 ingredientes

Por Lucas Vasquez