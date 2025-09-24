No son las mismas: qué diferencias hay entre zapatillas para correr y las de gimnasio

Al momento del ejercicio físico elegimos cualquier calzado deportivo. Pensamos que las mismas zapatillas sirven para correr o entrenar en el gimnasio y no es así. Cada calzado tiene un diseño pensado para los movimientos que predominan en cada disciplina. Por eso es importante conocer las diferencias principales entre ambos modelos antes de elegir uno y así evitar posibles lesiones .

Puma remata zapatillas con un 2x1 desde $49.999 en el outlet

Sin pesas ni máquinas: cómo hacer ejercicios de fuerza sin ir al gimnasio y con un solo elemento

Mientras que las zapatillas para correr están fabricadas para soportar impactos repetitivos en superficies duras, las de gimnasio buscan estabilidad lateral y firmeza en el suelo. Esa diferencia de estructura se nota en la suela, la amortiguación y los materiales . Usar un modelo equivocado puede afectar el rendimiento y la salud de los pies .

Según los profesionales de la Academia de Cirujanos Ortopédicos , las zapatillas de running están diseñadas específicamente para amortiguar el impacto que se produce en cada zancada.

Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño.

Aunque muchos piensan que sirven para cualquier actividad, las zapatillas de running no ofrecen la estabilidad lateral que se requiere en ejercicios de fuerza o movimientos rápidos en diferentes direcciones como ocurre dentro del gimnasio.

zapatillas distintas para ejercicio Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño. WEB

Qué distingue a las zapatillas de gimnasio

Las zapatillas pensadas para entrenar en gimnasio están diseñadas con un enfoque diferente.

La diferencia está en la estabilidad y en el soporte lateral . Estos modelos suelen tener una suela más plana y rígida lo que proporciona mejor contacto con el suelo en ejercicios como levantamiento de pesas , sentadillas o movimientos explosivos de alta intensidad.

y en el . Estos modelos suelen tener una y lo que proporciona mejor contacto con el suelo en ejercicios como levantamiento de , o de alta intensidad. Además, otra diferencia es que refuerzan la parte media y lateral del pie ya que los entrenamientos en gimnasio incluyen desplazamientos cortos y cambios de dirección que requieren firmeza.

y del pie ya que los entrenamientos en gimnasio incluyen y que requieren firmeza. Son más resistentes en la parte superior porque soportan fricciones y movimientos variados y aunque puedan parecer menos acolchadas que las de running, esa rigidez favorece la seguridad en ejercicios de fuerza.

Usarlas para correr largas distancias puede resultar incómodo y aumentar el riesgo de molestias articulares ya que no ofrecen la amortiguación necesaria. Por eso es clave elegir el modelo adecuado para cada actividad.

zapatillas distintas para ejercicio Al momento de invertir en zapatillas adecuadas para realizar ejercicio hay que tener en cuenta la forma de cuidar el cuerpo según el diseño. WEB

Elegir entre zapatillas de running o de gimnasio no debe basarse en la apariencia, sino en la función que cumplen. Cada modelo está diseñado para un tipo de esfuerzo distinto y específico. Por eso, usarlas de manera incorrecta puede afectar el rendimiento y además la salud de los pies y articulaciones.