Qué significa caminar con las manos atrás de la espalda, según la psicología

Caminar con las manos entrelazadas detrás de la espalda es un gesto que muchos adoptan sin pensar y que puede aparecer en situaciones cotidianas, al pasear, al esperar en una fila o incluso al recorrer un espacio nuevo.

Y, aunque parezca un simple hábito corporal, la psicología estudió este tipo de posturas porque revelan más de lo que se cree sobre nuestro estado emocional , nuestra forma de relacionarnos con los demás e incluso la manera en la que regulamos el estrés.

Lo interesante, desde la psicología, es que este mismo gesto puede transmitir dos mensajes opuestos: seguridad y control , o necesidad de calma y autocontrol .

La postura de caminar con las manos atrás está vinculada, en gran parte de la literatura psicológica , con una actitud de control, autoridad o seguridad personal .

Tal como señala la Universidad de California, Berkeley, en un artículo sobre el lenguaje corporal y la psicología social, abrir el pecho y dejar las manos visibles o apoyadas detrás del cuerpo puede ser interpretado como un gesto de expansión de poder y de confianza en uno mismo.

Este tipo de postura, al exponer el torso y al mismo tiempo evitar gesticular con las manos, transmite una sensación de calma y dominio de la situación.

Por eso suele verse en figuras de autoridad, como militares, docentes o líderes, quienes refuerzan su imagen de seguridad al adoptar este lenguaje corporal.

Sin embargo, la psicología también explica que este gesto no siempre responde a confianza. En algunos casos puede ser una estrategia inconsciente de autorregulación emocional.

El psicólogo Albert Mehrabian, pionero en el estudio de la comunicación no verbal, señaló que muchos movimientos corporales cumplen la función de reducir tensiones internas y ayudar a las personas a sentirse más equilibradas.

Al caminar con las manos atrás, la persona reduce el movimiento libre de los brazos y se “contiene”. Este gesto puede servir para mantener la calma en contextos de nerviosismo, ya que disminuye la impulsividad de los gestos y genera la sensación de orden en uno mismo.

Caminar con las manos detrás de la espalda: cuándo es confianza y cuándo es defensa

En ambientes formales : suele ser percibido como autoridad o profesionalismo. En un líder, esta postura refuerza el mensaje de serenidad.

: suele ser percibido como autoridad o profesionalismo. En un líder, esta postura refuerza el mensaje de serenidad. En situaciones de espera o tensión : puede reflejar una manera de contener la ansiedad o canalizar la incomodidad.

: puede reflejar una manera de contener la ansiedad o canalizar la incomodidad. En la vida cotidiana: en una caminata relajada, el gesto puede ser simplemente un hábito adquirido sin intención comunicativa, ligado a la comodidad corporal. caminar con las manos atrás.

Lo que la ciencia sabe sobre el lenguaje corporal

La investigación en psicología social y comunicación no verbal ha demostrado que los gestos corporales influyen en cómo somos percibidos y también en cómo nos sentimos. Según Amy Cuddy, investigadora de la Universidad de Harvard, las posturas abiertas generan un efecto de retroalimentación: no solo comunican confianza hacia los demás, sino que también refuerzan esa sensación en la propia persona.

Caminar con las manos atrás, al ser una postura que expande el pecho y ocupa más espacio, puede tener un efecto similar: proyecta calma y seguridad, al mismo tiempo que ayuda a quien la realiza a sentirse más en control.

Y como todo en la comunicación no verbal, no debe interpretarse de manera aislada: es el conjunto de la postura, el entorno y la expresión facial lo que realmente revela lo que hay detrás de cada movimiento.