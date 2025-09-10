10 de septiembre de 2025 - 12:11

Qué significa caminar con las manos atrás de la espalda, según la psicología

Para la psicología no es un gesto aleatorio, su significado depende del contexto y de la intención inconsciente que lo sostiene.

caminar con las manos en la espalda 1
Por Daniela Leiva

Caminar con las manos entrelazadas detrás de la espalda es un gesto que muchos adoptan sin pensar y que puede aparecer en situaciones cotidianas, al pasear, al esperar en una fila o incluso al recorrer un espacio nuevo.

Leé además

que significa tocarse el pelo todo el tiempo, segun la psicologia

Qué significa tocarse el pelo todo el tiempo, según la psicología

Por Daniela Leiva
Lavarse las manos solo con manzanilla no reemplaza al jabón en la higiene contra bacterias, pero sí actúa como complemento.

Lavarse las manos con manzanilla: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Redacción

Y, aunque parezca un simple hábito corporal, la psicología estudió este tipo de posturas porque revelan más de lo que se cree sobre nuestro estado emocional, nuestra forma de relacionarnos con los demás e incluso la manera en la que regulamos el estrés.

Lo interesante, desde la psicología, es que este mismo gesto puede transmitir dos mensajes opuestos: seguridad y control, o necesidad de calma y autocontrol.

Una postura corporal asociada a la seguridad y al control

La postura de caminar con las manos atrás está vinculada, en gran parte de la literatura psicológica, con una actitud de control, autoridad o seguridad personal.

Tal como señala la Universidad de California, Berkeley, en un artículo sobre el lenguaje corporal y la psicología social, abrir el pecho y dejar las manos visibles o apoyadas detrás del cuerpo puede ser interpretado como un gesto de expansión de poder y de confianza en uno mismo.

Este tipo de postura, al exponer el torso y al mismo tiempo evitar gesticular con las manos, transmite una sensación de calma y dominio de la situación.

Por eso suele verse en figuras de autoridad, como militares, docentes o líderes, quienes refuerzan su imagen de seguridad al adoptar este lenguaje corporal.

caminar con las manos atrás

Sin embargo, la psicología también explica que este gesto no siempre responde a confianza. En algunos casos puede ser una estrategia inconsciente de autorregulación emocional.

El psicólogo Albert Mehrabian, pionero en el estudio de la comunicación no verbal, señaló que muchos movimientos corporales cumplen la función de reducir tensiones internas y ayudar a las personas a sentirse más equilibradas.

Al caminar con las manos atrás, la persona reduce el movimiento libre de los brazos y se “contiene”. Este gesto puede servir para mantener la calma en contextos de nerviosismo, ya que disminuye la impulsividad de los gestos y genera la sensación de orden en uno mismo.

Caminar con las manos detrás de la espalda: cuándo es confianza y cuándo es defensa

  • En ambientes formales: suele ser percibido como autoridad o profesionalismo. En un líder, esta postura refuerza el mensaje de serenidad.
  • En situaciones de espera o tensión: puede reflejar una manera de contener la ansiedad o canalizar la incomodidad.
  • En la vida cotidiana: en una caminata relajada, el gesto puede ser simplemente un hábito adquirido sin intención comunicativa, ligado a la comodidad corporal.
    caminar con las manos atrás.

Lo que la ciencia sabe sobre el lenguaje corporal

La investigación en psicología social y comunicación no verbal ha demostrado que los gestos corporales influyen en cómo somos percibidos y también en cómo nos sentimos. Según Amy Cuddy, investigadora de la Universidad de Harvard, las posturas abiertas generan un efecto de retroalimentación: no solo comunican confianza hacia los demás, sino que también refuerzan esa sensación en la propia persona.

Caminar con las manos atrás, al ser una postura que expande el pecho y ocupa más espacio, puede tener un efecto similar: proyecta calma y seguridad, al mismo tiempo que ayuda a quien la realiza a sentirse más en control.

Y como todo en la comunicación no verbal, no debe interpretarse de manera aislada: es el conjunto de la postura, el entorno y la expresión facial lo que realmente revela lo que hay detrás de cada movimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con pocos ingredientes y algunos pasos, podrás hacer esta receta que es muy solicitada.

Masa de empanadas con 3 ingredientes y a muy bajo costo: no querrás a ir a comprarlas nunca más

Por Alejo Zanabria
Esta es la lista de nombres que no están permitidos ponerle a los hijos.

Estos son los nombres que no se le puede poner a los hijos: los motivos

Por Alejo Zanabria
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera
El limón congelado, un truco simple que transforma la cocina del hogar.

El truco del limón congelado: cómo lo usan los mejores cocineros del mundo

Por Ignacio Alvarado