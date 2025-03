Robótica: 25 adolescentes de Mendoza fueron reconocidos internacionalmente en una competencia en Brasil

Un grupo de 25 estudiantes mendocinos , pertenecientes al nivel secundario del Colegio Tomás Alva Edison , fue reconocido con el premio "Rising All-Star" este fin de semana en Brasil y durante el clasificatorio del Mundial de Robótica . En el certamen, los mendocinos representaron a Argentina , y, aunque quedaron en las puertas del mundial (al cual no clasificaron), el reconocimiento como el equipo con futuro más prometedor es un incentivo a futuro.

“Andes Robotics” es el nombre del equipo integrado por los 25 adolescentes del Colegio Tomás Alva Edison que viajaron a Brasil como los únicos representantes de Argentina para ser parte de la clasificación al Mundial de Robótica “The 2025 FIRST Global Challenge” (tendrá lugar el Houston , Estados Unidos, entre el 16 y el 19 de abril próximos ).

Orgullo nacional

Más allá de que los mendocinos no quedaron entre los 10 clasificados, fueron reconocidos por los organizadores con el premio "Rising All-Star", reconocimiento que se otorga al equipo que logra entender el poder de la misión FIRST y demuestra a través de sus acciones, tanto en casa como en la competencia, el espíritu de profesionalismo amable y cooperación. En pocas palabras, el premio confirma que son modelo a seguir para otros equipos jóvenes, al tiempo que se destaca como un equipo con un futuro sostenible y prometedor con FIRST.