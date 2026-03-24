Murió un turista mientras viajaba en un crucero por Tierra del Fuego: qué le pasó y cómo lo evacuaron

La Armada Argentina participó del operativo de evacuación y traslado del hombre, quien falleció horas después.

Un turista fue evacuado mientras viajaba en un crucero por Tierra del Fuego

Este martes, un turista estadounidense de 74 años falleció mientras se encontraba en un crucero que navegaba por el Pasaje de Drake, en la provincia de Tierra del Fuego.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el pasajero iba a bordo del “World Voyager”, una embarcación de bandera portuguesa, cuando sufrió una descompensación. Tras informarse lo sucedido, autoridades del crucero dieron aviso al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo, dependiente del Comando de Área Naval Austral.

Según informaron medios locales, el ciudadano estadounidense sufrió un paro cardíaco en alta mar y un patrullero oceánico ARA “Storni” se movilizó hasta el lugar con personal médico del hospital Naval Local.

El operativo de evacuación Según trascendió, el capitán del buque habría analizado llevar al pasajero a tierra a la mayor velocidad posible, sin embargo, las autoridades acordaron que el tiempo no sería suficiente debido al delicado estado de salud en el que se encontraba el hombre. Por lo tanto se activó el operativo de emergencia a cargo de la Armada Argentina.

Evacuación en Tierra del Fuego- Crucero- Armada Argentina Evacuaron a un turista en un crucero en Tierra del Fuego Armada Argentina Al acercarse al crucero, dos lanchas salieron del Storni con el equipo médico que revisó al paciente y ordenó una "evacuación inmediata" y traslado a Ushuaia en el menor tiempo posible. El hombre fue evacuado en un helicóptero de aero-evacuación sanitaria en la Estancia Harberto, sobre el canal Beagle y luego llevado a bordo del buque de la Armada. Al llegar al puerto, fue derivado de urgencia en ambulancia hasta la clínica San Jorge para su atención.