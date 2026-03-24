Pañales de Pami: tras los inconvenientes por las entregas, cómo es la nueva herramienta para el seguimiento

Luego de los problemas que ocasionó el cambio en la modalidad de entrega de pañales de Pami, ahora la obra social de los jubilados implementó una herramienta para su seguimiento.
La obra social de los jubilados busca llevar previsibilidad a un sistema que generó reclamos luego del cambio de modalidad y la entrega a domicilio
Luego de los problemas que ocasionó el cambio en la modalidad de entrega de pañales de Pami, ahora la obra social de los jubilados implementó una herramienta para su seguimiento.
Para muchos adultos mayores, esperar la entrega de pañales no es un trámite más: es parte de su rutina mensual y, en muchos casos, una condición para sostener la autonomía. Para quienes no pueden hacerlo por su cuenta, implica que las familias deban estar atentas a resolver esta necesidad. En ese contexto, el PAMI incorporó una nueva función en su plataforma digital que permitirá seguir, paso a paso, el envío de estos insumos a domicilio.
La herramienta se integró a Mi PAMI, donde ahora aparece la sección “Mis entregas”. Allí, los afiliados podrán consultar el estado de sus pedidos de higiénicos absorbentes descartables -pañales o apósitos- con un nivel de detalle que hasta ahora no tenían. La información se organiza en dos pestañas: “Solicitudes”, con los envíos en curso, y “Historial”, con los ya realizados.
La medida llega después de meses atravesados por dificultades. Desde junio de 2025, cuando el organismo reemplazó el sistema tradicional de retiro en farmacias por la entrega a domicilio, el circuito se volvió más complejo para muchos usuarios. Lo que se presentó como una mejora terminó, en varios casos, en una cadena de gestiones: llamados al 138, visitas a oficinas y recorridos sin respuesta clara.
En ese escenario, la entidad resalta que la nueva función busca ordenar el proceso y devolver previsibilidad. La posibilidad de seguir el envío en tiempo real no resuelve por sí sola los problemas logísticos, pero introduce un cambio significativo: pone la información en manos del afiliado o su familia.
Desde el organismo sostienen que la incorporación de esta función mejora la trazabilidad, aporta transparencia y elimina intermediarios. El impacto, sin embargo, va más allá de lo tecnológico. En una población donde no todos manejan herramientas digitales, el acceso a la app también depende de redes de apoyo. Hijos, nietos o cuidadores pasan a ser parte del circuito, en un sistema que todavía convive con brechas de conectividad y alfabetización digital.
El cambio apunta a poder hacer un seguimiento por parte de los usuarios. La app indica si el pedido está en preparación, en camino, entregado o si no pudo concretarse por ausencia en el domicilio. También permite ver el contenido del paquete y el domicilio registrado. En términos prácticos, significa menos llamadas, menos traslados y, sobre todo, menos incertidumbre.
Además del estado del envío, podrán visualizar la información acerca del contenido del paquete y bajo qué domicilio de entrega se encuentra registrado el pedido.
“Los afiliados que hayan tenido alguna dificultad con su entrega, tengan consultas sobre la fecha de recepción o quieran corroborar el domicilio donde los reciben pueden llamar al 138 - PAMI Escucha y Responde, opción 0; o acercarse a la agencia PAMI más cercana”, destaca la entidad.