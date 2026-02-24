La jueza instructora ordenó el juicio oral contra el lateral del PSG por un hecho denunciado en 2023. El futbolista sostiene su inocencia y cuestiona el avance del expediente.

Es figura en el PSG, fue acusado por violación y ahora enfrentará un juicio antes del Mundial 2026.

En un giro judicial que sacude al fútbol internacional, Achraf Hakimi, estrella del PSG, será juzgado por el cargo de violación. El proceso surge de una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven de 24 años, lo que pone en duda a la figura marroquí en el próximo Mundial 2026.

La decisión judicial implica que el futbolista deberá enfrentar un proceso ante el tribunal correspondiente en Francia, donde se investigan los hechos denunciados desde hace tres años. La causa se inició formalmente luego de que una mujer acusara al exjugador del Real Madrid de haberla agredido sexualmente en 2023, un episodio que el defensor negó categóricamente desde el primer momento en que se hizo pública la denuncia.

A pesar de los descargos del jugador, la jueza instructora consideró que la etapa de investigación ha concluido y que existen elementos suficientes para que un tribunal determine la culpabilidad o inocencia del deportista en un juicio oral. Esta resolución marca el final de la etapa de instrucción, un mecanismo legal donde la justicia analiza pruebas y testimonios para decidir si una acusación tiene el sustento necesario para llegar a debate público.

El camino judicial desde la denuncia y la defensa del jugador A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Achraf Hakimi volvió a rechazar las acusaciones de manera pública y cuestionó duramente el avance del expediente judicial en su contra. El lateral derecho manifestó que le resulta injusto enfrentar esta instancia cuando, según su postura, todo demuestra que la acusación carece de veracidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AchrafHakimi/status/2026341696791867473&partner=&hide_thread=false https://t.co/a7WoBGmdSH — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026 El jugador del Paris Saint-Germain expresó textualmente que hoy en día basta una acusación de violación para justificar un juicio, aun cuando él mismo la ha impugnado sistemáticamente. Según su descargo, la situación es tan injusta para quienes se declaran inocentes como para las víctimas reales de este tipo de delitos. Hakimi aseguró que afronta esta nueva instancia judicial con tranquilidad y que espera con calma el proceso que, en sus palabras, permitirá que la verdad salga a la luz públicamente.