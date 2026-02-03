La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene su web oficial: qué ofrece la nueva plataforma

La Subsecretaría de Cultura presentó una plataforma digital centralizada para seguir el calendario, comprar entradas y acceder a contenidos exclusivos.

El Gobierno de Mendoza lanzó la web oficial de la Vendimia 2026.

Con el objetivo de modernizar el acceso a la información y ofrecer una experiencia integral a mendocinos y turistas, la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza presentó la nueva página web oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La plataforma fue diseñada como un espacio de referencia dinámica que reúne, por primera vez de forma totalmente centralizada, todas las instancias del calendario vendimial, facilitando la tarea de medios de comunicación, visitantes y el público en general.

Qué ofrece la nueva plataforma En la página se ofrecen noticias relacionadas con el calendario vendimial, con información sobre los principales hitos de la fiesta y las actividades que se desarrollan a lo largo de la temporada. Además, incluye un calendario de eventos culturales que reúne celebraciones departamentales, espectáculos y propuestas especiales vinculadas a la Vendimia.

El sitio también brinda información clara y detallada sobre dónde y cómo adquirir las entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia y su repetición, facilitando el acceso del público a uno de los eventos culturales más convocantes del país.

Otro de los contenidos destacados es el Streaming de Vendimia, un ciclo audiovisual que propone entrevistas, programas especiales y transmisiones vinculadas a la fiesta, permitiendo seguir de cerca el detrás de escena, las voces protagonistas y la actualidad vendimial a través de contenidos digitales.