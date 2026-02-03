Tras la tormenta y la fiesta de Agapornis, Maipú ya tiene reina de la Vendimia: Julieta, de Rodeo del Medio

Al ritmo de Agapornis -que animó la previa- y en una emotiva noche de verano (y sin rastros de las tormentas de los últimos días), Maipú eligió a su reina departamental de la Vendimia 2026. Julieta Crespi, del distrito de Rodeo del Medio será la soberana departamental durante todo 2026 y, además, buscará el cetro y la corona nacional el próximo 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Tras la suspensión por mal tiempo, Maipú elige hoy a su reina de la Vendimia 2026 con Agapornis como "entrada"

De esta manera, y haciéndose esperar más de lo previsto, los maipucinos vivieron este lunes una noche plagada de fiesta y buenas vibras , aquellas que muchos habían planificado para el sábado, pero que debió se reprogramada por las tormentas y a alerta meteorológica que rigió todo el fin de semana.

“El legado de nuestra historia” fue el nombre de la fiesta, que rescató la identidad y la idisioncrasia de los maipucinos y las maipucinas en su puesta en escena. Y que marcó el cierre del reinado de Trinidad Guidarelli en tierras maipucinas .

Además, uno de los momentos más emotivos de la noche se dio fue cuando los cinco integrantes de la agrupación de veteranos de Malvinas de Maipú fueron invitados al escenario para recibir un obsequio especial de la Municipalidad de Maipú : viajarán nuevamente a las islas en las que combatieron en 1982 .

Pasadas las 19 del lunes, se habilitó el ingreso al predio del teatro griego Papa Francisco (en el corazón del Parque Metropolitano). Ese espacio estuvo reservado para vecinos y vecinas de Maipú que hubiesen retirado sus entradas con anticipación en alguna de las delegaciones departamentales (se entregaron hasta cuatro entradas por persona y debían tener el domicilio en Maipú en su DNI).

No obstante, en el resto del espacio verde la fiesta también se vivió y contagió entre quienes llegaron con sus reposeras y conservadoras listas para disfrutar de una tarde-noche distinta. ¡Y sin importar si contaban con entradas o tenían domicilio fijado en Maipú! Todo ello fue acompañado con las propuestas gastronómicas y artesanales.

Ya desde el primer minuto, la música ganó la escena con la presentación varios artistas. A las 21, una vez que la gente ya había entrado en calor, los primeros acordes de a fiesta de Agapornis sonaron en el Metropolitano. Y las ganas de bailar y dejarse llevar por la fiesta contagiaron hasta al más sobrio y parco.

Virreina Maipú Milagros Ortolano, de Ciudad de Maipú, es la virreina departamental de la Vendimia. Gentileza

Luego del show de la exitosa y popular banda de cumbia pop, fue el turno de la Bendición de los Frutos. Y el intendente Matías Stevanato participó de la ceremonia ecuménica que marcó la antesala de la fiesta departamental de la Vendimia 2026 en Maipú.

Una vez concluida la fiesta, el acto central de “El legado de nuestra historia” ganó el protagonismo principal en el escenario del teatro Papa Francisco. La propuesta combinó cultura, tradición y música en vivo; poniendo en valor la historia, la identidad y las raíces de Maipú y los hacedores de la actividad vitivinícola del departamento. Y desde la óptica del legado de un abuelo a su nieto.

La reina y virreina de la Vendimia 2026 en Maipú

Tras el emotivo acto central, llegó el momento de conocer a las flamantes reina y virreina de la Vendimia 2026 de Maipú. Y la coronación de la noche maipucina -valga el término- encontró a Julieta Crespi (Rodeo del Medio) y a Milagros Ortolano (Ciudad de Maipú) con las coronas, cetros y atributos reales de reina y virreina respectivamente.