Policías asistieron a una mujer que no llegó al hospital y dio a luz en su casa de Maipú

Ocurrió en horas de la madrugada cuando una mujer de 27 años rompió bolsa. La bebé y su mamá están en buen estado de salud.

Un parto domiciliario fue asistido por personal policial durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026 en Maipú, luego de un llamado de emergencia al 911.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15, en una vivienda del barrio 25 de Mayo. Efectivos de la UEP Maipú fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones tras la alerta por una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto.

Al llegar al domicilio, los policías se entrevistaron con la parturienta de 27 años, quien manifestaba dolores intensos y ruptura de bolsa. La situación avanzó rápidamente y, en el entrada de la vivienda, la mujer dio a luz a una recién nacida.

Siguiendo las indicaciones del operador del 911, el personal policial recibió a la bebé y realizó la ligadura del cordón umbilical, hasta la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Minutos después, madre e hija fueron trasladadas al Hospital Paroissien, donde quedaron en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.