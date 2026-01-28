El Foto Club Maipú lanza un nuevo concurso fotográfico con el "agua" como eje artístico

El Foto Club Maipú, una de las pocas entidades de su especialidad en actividad en Mendoza, lanza un nuevo concurso fotográfico, poniendo el foco en un elemento natural de crucial importancia en un territorio semidesértico, el agua.
La convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales mayores de 15 años y propone una mirada crítica, poética y social sobre el agua como memoria del paisaje y bien común. La recepción de obras es hasta el 16 de marzo.
El Foto Club Maipú, una de las pocas entidades de su especialidad en actividad en Mendoza, lanza un nuevo concurso fotográfico, poniendo el foco en un elemento natural de crucial importancia en un territorio semidesértico, el agua.
El objetivo del certamen es promover la reflexión crítica, poética y social sobre el agua como bien común, memoria del territorio y elemento vital, desde una mirada artística y comprometida.
El tema, explicaron los organizadores, no se limitará a una representación literal. El vital elemento se podrá abordar dentro de estas coordenadas: Presencia y ausencia; recurso y derecho; memoria del paisaje; conflicto, promesa y pérdida; silencio, huella y transformación.
La participación está reservada a personas mayores de 15 años, fotógrafos/as aficionados/as y profesionales, residentes o no en la región.
Las fotografías deberán presentarse en formato digital a [email protected], con los siguientes datos:
El cierre de recepciones de obras es el 16 de marzo de este año. Por otro lado, el jurado estará integrado por personas del ámbito de la fotografía, el arte y la cultura, y su fallo será inapelable.
Los trabajos seleccionados y premiados formarán parte de una muestra colectiva, física y/o virtual. Los autores, por su parte, conservan los derechos sobre sus obras, autorizando a la organización a difundirlas con fines culturales, mencionando siempre la autoría.
El certamen propone una mirada inspirada en una serie de textos breves protagonizados por Juan, un personaje que observa el mundo con atención mínima y conciencia tardía.
No se trata de ilustrar los textos, sino de dialogar con su espíritu.
Las claves poéticas y conceptuales que se sugieren, son las siguientes:
Los contactos serán Juan Tinelli y Susy Gudiño, y la forma de intervenir supone subir la foto al email del Foto Club Maipú [email protected].