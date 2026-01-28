El Foto Club Maipú lanza un nuevo concurso fotográfico con el "agua" como eje artístico

El Foto Club Maipú , una de las pocas entidades de su especialidad en actividad en Mendoza , lanza un nuevo concurso fotográfico , poniendo el foco en un elemento natural de crucial importancia en un territorio semidesértico, el agua .

Policías asistieron a una mujer que no llegó al hospital y dio a luz en su casa de Maipú

¿Quiénes tienen que votar el 22 de febrero? Habilitaron el padrón definitivo de la elección

El objetivo del certamen es promover la reflexión crítica, poética y social sobre el agua como bien común, memoria del territorio y elemento vital, desde una mirada artística y comprometida.

El tema, explicaron los organizadores, no se limitará a una representación literal . El vital elemento se podrá abordar dentro de estas coordenadas: Presencia y ausencia; recurso y derecho; memoria del paisaje; conflicto, promesa y pérdida; silencio, huella y transformación.

La participación está reservada a personas mayores de 15 años, fotógrafos/as aficionados/as y profesionales, residentes o no en la región.

Las fotografías deberán presentarse en formato digital a [email protected] , con los siguientes datos:

JPG, resolución mínima sugerida: 2000 px lado mayor.

Cada obra deberá incluir: título, nombre del autor/a y un breve texto (máx. 500 caracteres) que dialogue con la obra.

El cierre de recepciones de obras es el 16 de marzo de este año. Por otro lado, el jurado estará integrado por personas del ámbito de la fotografía, el arte y la cultura, y su fallo será inapelable.

Los trabajos seleccionados y premiados formarán parte de una muestra colectiva, física y/o virtual. Los autores, por su parte, conservan los derechos sobre sus obras, autorizando a la organización a difundirlas con fines culturales, mencionando siempre la autoría.

Guía orientadora

El certamen propone una mirada inspirada en una serie de textos breves protagonizados por Juan, un personaje que observa el mundo con atención mínima y conciencia tardía.

No se trata de ilustrar los textos, sino de dialogar con su espíritu.

Las claves poéticas y conceptuales que se sugieren, son las siguientes:

El agua no siempre vuelve. Pensar el agua como algo frágil, tímido, ‘asustable’. Fotografiar la huella, el resto, la ausencia. Las palabras también se secan. Explorar carteles, informes, señales, discursos oficiales frente a paisajes vacíos o dañados. Progreso y promesa. Contrastar lo que se anuncia con lo que queda. El brillo frente al desgaste. El silencio del agua. Los ríos no gritan. Enfocar aquello que parece normal, quieto, pero ya no responde. Agua visible / agua escondida. Lo productivo y lo improductivo, lo que se riega de noche, lo que no debe verse. Leyes, protección y derretimiento. La distancia entre la norma escrita y la realidad física. Futuro en vitrinas. Imaginar el agua como recuerdo, archivo, museo, fotografía antigua. El después. Paisajes posteriores al uso, al saqueo, al cierre. La bisagra. Ese instante mínimo donde todo cambia y nadie lo nota. El antes y el después en una sola imagen.

Los contactos serán Juan Tinelli y Susy Gudiño, y la forma de intervenir supone subir la foto al email del Foto Club Maipú [email protected].