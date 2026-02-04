Fin del misterio: los 2 personajes históricos de la Vendimia 2026 que "contarán" la historia

A poco más de un mes de la 90 edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 (el acto central será el sábado 7 de marzo de 2026), la fiesta máxima de los mendocinos sigue escribiendo su historia. Y, poco a poco, se van conociendo detalles cruciales que marcarán el argumento del acto central de “90 cosechas de una misma cepa” .

Adiós a la capa: el año en que las reinas de la vendimia se vistieron "como Miss"

En un año cargado de simbolismo y con los 90 años de historia como hilo conductor, el director de la Vendimia 2026 Pablo Perri ya había adelantado que la trama tendría a dos personajes principales como relatores , Y en las últimas horas se develó quiénes serán estos personajes centrales, quienes guiarán el relato del espectáculo oficial.

Se trata de Guillermo Cano y Frank Romero Day , quienes no solo tendrán un protagonismo marcado durante la noche del 7 de marzo, sino que han sido artífices indispensables en la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Guillermo Cano fue gobernador de Mendoza entre 1935 y 1938 y fue una figura clave en la institucionalización de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 1936. Lo propio hizo su ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego Frank Romero Day , y juntos adoptaron -y adaptaron- la tradición europea para celebrar la cosecha de la uva y la establecieron como un evento oficial, anual y emblemático para la provincia.

Podría decirse que Cano y Romero Day son "los padres" de la Fiesta de la Vendimia . Y el hilo conductor del acto central de la Vendimia 90 los tendrá más que presentes, ya que fueron ellos quienes, tras recorrer Italia y conocer celebraciones populares vinculadas a la cosecha y la identidad regional, regresaron a Mendoza con la idea de crear una fiesta que representara al pueblo, al trabajo vitivinícola y a la cultura local .

De esa experiencia nació el decreto provincial 87, un documento que marcó un antes y un después. Y es que ese decreto dio origen a la primera Fiesta de la Vendimia, realizada el 4 de marzo de 1936, y sentó las bases de una tradición que se mantiene viva nueve décadas después.

“Ese decreto es el desencadenante de toda la historia de la Fiesta de la Vendimia”, destacó Perri durante la presentación.

Pero la figura de Frank Romero Day trascendió su rol ministerial. Ingeniero agrónomo de formación, fue además el impulsor del teatro griego que hoy lleva su nombre y que se transformó en el escenario mayor de la Vendimia. La construcción de ese espacio atravesó años complejos, con avances y pausas entre 1941 y 1950, hasta que finalmente se retomó y se inauguró en 1963, en coincidencia con la celebración vendimial de ese año.

Durante la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Cano y Romero Day "regresan" como personajes para interpelar al presente. Incluso, en escena se preguntan qué fue de aquella fiesta que imaginaron y hacen un repaso referido a si los mendocinos siguen celebrando con el mismo espíritu, si la Vendimia evolucionó con el paso de los años y si hubo una transformación de su esencia se fue transformando.

Comenzaron los ensayos de la Vendimia 2026

Por otro lado, y en días en los que la Vendimia se respira en el aire, comenzaron ya los ensayos del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, que celebrará el 90 aniversario de la fiesta máxima de Mendoza.

Más de mil artistas serán los encargados de dar vida a esta nueva edición, que rinde homenaje a la tradición, la identidad y la cultura vitivinícola mendocina. Bailarines de folclore y danza contemporánea, actores, actrices y acróbatas -seleccionados mediante audiciones- ya iniciaron un intenso proceso de trabajo que se extenderá hasta los días previos al Acto Central.

Como es un clásico, también se realizarán ensayos generales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Lugares y grupos de ensayo

Folclore (Grupo 1) : Estadio Vicente Polimeni (Roca 401, Las Heras).

: Estadio Vicente Polimeni (Roca 401, Las Heras). Danza contemporánea (todas las categorías) : Estadio Vicente Polimeni (Roca 401, Las Heras).

: Estadio Vicente Polimeni (Roca 401, Las Heras). Folclore (Grupo 2, folclore discapacidad y adultos) : Báscula del Complejo Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza).

: Báscula del Complejo Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza). Actores y acróbatas (todas las categorías): Nave Cultural, Sala 1 (Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza).

(todas las categorías): Nave Cultural, Sala 1 (Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza). Artistas del Calendario Vendimia (actores y bailarines de folclore y contemporáneo): Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y carril Godoy Cruz, Guaymallén).

Por otro lado, los ensayos de traspuntes y traspuntes utileros comenzarán el lunes 16 de febrero, también en el Espacio Cultural Julio Le Parc.