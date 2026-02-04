Sorpresa por la popular banda confirmada para la Fiesta de la Cosecha 2026

La edición 2026 suma peso artístico y emocional a una celebración que ya forma parte del ADN vendimial, siempre junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en los viñedos del Aeropuerto.

La banda de rock Las Pelotas será protagonista junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza de la Fiesta de la Cosecha 2026, a realizarse el próximo 4 de marzo en el Aeropuerto El Plumerillo, tal como confirmó este miércoles la Subsecretaría de Cultura y había anticipado en Aconcagua Radio semanas atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GarecaGc/status/2019065736270856336?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Las Pelotas Sinfónico en Mendoza!

Sí, celebramos 25 años de la Fiesta de la Cosecha y 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia con el espectáculo de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Nos vemos el 4 de marzo en los viñedos del Aeropuerto pic.twitter.com/pqfFheIwUx — Diego Gareca (@GarecaGc) February 4, 2026 El espectáculo, uno de los más convocantes del calendario vendimial, se hará en el ya clásico escenario de los viñedos del aeropuerto en Las Heras, en una edición que tendrá un doble valor simbólico. La Fiesta de la Cosecha celebrará sus 25 años, mientras que la Fiesta Nacional de la Vendimia llegará a su 90° aniversario, consolidando un cruce entre música, vino e identidad mendocina.

Las Pelotas La propuesta del próximo miércoles 4 de marzo promete una lectura distinta de las canciones emblemáticas de Las Pelotas, con arreglos especialmente pensados para dialogar con la potencia orquestal de la Filarmónica provincial.

Las Pelotas es una de las bandas más queridas en Mendoza: actuó en repeticiones de la Vendimia, en la Fiesta de la Cerveza y en incontables festivales.

German Daffunchio Germán Daffunchio, figura de Las Pelotas web Organizada y dirigida por el Fondo Vitivinícola Mendoza, junto a la Municipalidad de Las Heras, la Fiesta de la Cosecha cuenta con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000, Bodega Estancia Mendoza y el Gobierno provincial. En su más reciente edición, la Fiesta de la Cosecha 2025 contó con la actuación de Los Auténticos Decadentes.