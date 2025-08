¿Del ascenso al Monumental? Pablo Vicó dijó que trabaja en River y desde el club lo negaron rotundamente

En diálogo con Súper Deportivo Radio, el reconocido DT del ascenso expresó su sorpresa: " No podían creer que les dijera que sí”, confesó. Recordemos que Vicó se dedica actualmente a la conducción de clínicas de fútbol en el predio municipal de Burzaco para equipos masculinos y femeninos.

De esta forma, este entrenador ocupará sus tardes para para instalarse en River Camp y observar el trabajo de más de 800 chicos . “ Yo les pedí no estar al frente de los chicos, pero me encanta ejercer esta función con los entrenadores . Es una linda manera de devolver un poco de lo que aprendí”, reveló.

Además, aseguró que estuvo esperando una oferta en el ascenso argentino, ya que esperó por un “proyecto serio y con ambición”. Al mismo tiempo, el director técnico aseguró estar más vigente que nunca: “A lo mejor me consideran un viejo arruinado, con falta de memoria, pero estoy entero y consciente”.

El descargo de River Plate tras la frase de Pablo Vicó

Según Infobae, River Plate negó que Vicó sea parte de la nómina de empleados del club y aseguró que no desempeña tareas de asesoramiento en las áreas directas del club. “No es empleado ni asesora, cero injerencia en River”, le remarcaron a este medio.

Por otro lado, la institución aclaró que la participación del entrenador está acotada a escuelas de fútbol que no poseen ningún tipo de vínculo laboral o jerárquico con el club: “Fue contratado por una escuela de River que está en Quilmes, Adrogué y Florencio Varela. Las escuelas son franquicias y tienen licencia de River, pero son franquiciadas. Trabajan de forma recreativa con los valores del club, pero no son directos del club”, explicaron desde River.

Se confirmó la baja sensible que tendrá Gallardo para el clásico de River frente a Independiente

A falta de cuatro días para el partido contra Independiente, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, no podrá disponer de Sebastián Driussi. El delantero todavía no se recuperó al 100% del severo esguince de tobillo que sufrió en el Mundial de Clubes y como consecuencia de esto no puede sumarse a los entrenamientos, por lo que está descartado para ir a Avellaneda, y sigue en duda para jugar por Libertadores.

Driussi lleva 49 días desde su lesión y el plazo de recuperación estimado es de 60 días, por lo que tanto el delantero como el cuerpo médico del club tomaron la decisión de no arriesgar al jugador.