Balón de Oro: los 2 favoritos y los máximos ganadores del premio al mejor futbolista del mundo

La revista France Football reveló la lista de los 30 futbolistas que aspiran a quedarse con el Balón de Oro y lo cierto es que son dos los favoritos a quedarse con este galardón que tendrá a un ganador inédito. Estamos hablando de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y Ousmane Dembele, figura del PSG.
Ambas figuras vienen de una temporada de ensueño, donde lograron títulos relevantes para sus clubes y alternaron muy buenas sensaciones en sus respectivas selecciones. Por otra parte, entre los jugadores nominados nos encontramos con dos argentinos, como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
Otros de los principales candidatos para levantar el trofeo el lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia, pueden ser: Cole Palmer (Chelsea), Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Vitinha (PSG) y Raphina (Barcelona).
El Palmarés del Balón de Oro
1956 – Stanley Matthews
Segundo: Alfredo Di Stéfano
Tercero: Raymond Kopa
1957 – Alfredo Di Stéfano
Segundo: Billy Wright, Raymond Kopa, Duncan Edwards
Tercero: No hay tercero
1958 – Raymond Kopa
Segundo: Helmut Rahn
Tercero: Just Fontaine
1959 – Alfredo Di Stéfano
Segundo: Raymond Kopa
Tercero: John Charles
1960 – Luis Suárez
Segundo: Ferenc Puskás
Tercero: Uwe Seeler
1961 – Omar Sívori
Segundo: Luis Suárez
Tercero: Johnny Haynes
1962 – Josef Masopust
Segundo: Eusébio
Tercero: Karl-Heinz Schnellinger
1963 – Lev Yashin
Segundo: Gianni Rivera
Tercero: Jimmy Greaves
1964 – Denis Law
Segundo: Luis Suárez
Tercero: Amancio Amaro
1965 – Eusébio da Silva
Segundo: Giacinto Facchetti
Tercero: Luis Suárez
1966 – Bobby Charlton
Segundo: Eusébio da Silva
Tercero: Franz Beckenbauer
1967 – Flórian Albert
Segundo: Bobby Charlton
Tercero: Jimmy Johnstone
1968 – Geroge Best
Segundo: Bobby Charlton
Tercero: Dragan Dzaji
1969 – Gianni Rivera
Segundo: Luigi Riva
Tercero: Gerd Müller
1970 – Gerd Müller
Segundo: Bobby Moore
Tercero: Luigi Riva
1971 – Johan Cruyff
Segundo: Sandro Mazzola
Tercero: George Best
1972 – Franz Beckenbauer
Segundo: Gerd Müller, Günter Netzer
Tercero: No hay tercero
1973 – Johan Cruyff
Segundo: Dino Zoff
Tercero: Gerd Müller
1974 – Johan Cruyff
Segundo: Franz Beckenbauer
Tercero: Kazimierz Deyna
1975 – Oleg Blojín
Segundo: Franz Beckenbauer
Tercero: Johan Cruyff
1976 – Franz Beckenbauer
Segundo: Rob Rensenbrink
Tercero: Ivo Viktor
1977 – Allan Simonsen
Segundo: Kevin Keegan
Tercero: Michel Platini
1978 – Kevin Keegan
Segundo: Hans Krankl
Tercero: Rob Rensenbrink
1979 – Kevin Keegan
Segundo: Karl-Heinz Rummenigge
Tercero: Ruud Krol
1980 – Karl-Heinz Rummenigge
Segundo: Bernd Schuster
Tercero: Michel Platini
1981 – Karl-Heinz Rummenigge
Segundo: Paul Breitner
Tercero: Bernd Schuster
1982 – Paolo Rossi
Segundo: Alain Giresse
Tercero: Zbigniew Boniek
1983 – Michel Platini
Segundo: Kenny Dalglish
Tercero: Allan Simonsen
1984 – Michel Platini
Segundo: Jean Tigana
Tercero: Preben Elkjær
1985 – Michel Platini
Segundo: Preben Elkjær
Tercero: Bernd Schuster
1986 – Igor Belánov
Segundo: Gary Lineker
Tercero: Emilio Butragueño
1987 – Ruud Gullit
Segundo: Paulo Futre
Tercero: Emilio Butragueño
1988 – Marco van Basten
Segundo: Ruud Gullit
Tercero: Frank Rijkaard
1989 – Marco van Basten
Segundo: Franco Baresi
Tercero: Frank Rijkaard
1990 – Lothar Matthäus
Segundo: Salvatore Schillaci
Tercero: Andreas Brehme
1991 – Jean-Pierre Papin
Segundo: Dejan Saviceviv, Darko Panev, Lotthar Matthäus
Tercero: No hay tercero
1992 – Marco van Basten
Segundo: Hristo Stoichkov
Tercero: Dennis Bergkamp
1993 – Roberto Baggio
Segundo: Dennis Bergkamp
Tercero: Éric Cantona
1994 – Hristo Stoichkov
Segundo: Roberto Baggio
Tercero: Paolo Maldini
1995 – George Weah
Segundo: Jürgen Klinsmann
Tercero: Jari Litmanen
1996 – Matthias Sammer
Segundo: Ronaldo Nazário
Tercero: Alan Shearer
1997 – Ronaldo Nazário
Segundo: Pedja Mijatovi
Tercero: Zinedine Zidane
1998 – Zinedine Zidane
Segundo: Davor Šuker
Tercero: Ronaldo Nazário
1999 – Rivaldo
Segundo: David Beckham
Tercero: Andriy Shevchenko
2000 – Luís Figo
Segundo: Zinedine Zidane
Tercero: Andriy Shevchenko
2001 – Michael Owen
Segundo: Raúl González
Tercero: Oliver Kahn
2002 – Ronaldo Nazário
Segundo: Roberto Carlos
Tercero: Oliver Kahn
2003 – Pavel Nedved
Segundo: Thierry Henry
Tercero: Paolo Maldini
2004 – Andriy Shevchenko
Segundo: Deco
Tercero: Ronaldinho
2005 – Ronaldinho
Segundo: Frank Lampard
Tercero: Steven Gerrard
2006 – Fabio Cannavaro
Segundo: Gianluigi Buffon
Tercero: Thierry Henry
2007 – Kaká
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Lionel Messi
2008 – Cristiano Ronaldo
Segundo: Lionel Messi
Tercero: Fernando Torres
2009 – Lionel Messi
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Xavi Hernández
2010 – Lionel Messi
Segundo: Andrés Iniesta
Tercero: Xavi Hernández
2011 – Lionel Messi
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Xavi Hernández
2012 – Lionel Messi
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Andrés Iniesta
2013 – Cristiano Ronaldo
Segundo: Lionel Messi
Tercero: Franck Ribéry
2014 – Cristiano Ronaldo
Segundo: Lionel Messi
Tercero: Manuel Neuer
2015 – Lionel Messi
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Neymar
2016 – Cristiano Ronaldo
Segundo: Lionel Messi
Tercero: Antoine Griezmann
2017 – Cristiano Ronaldo
Segundo: Lionel Messi
Tercero: Neymar
2018 – Luka Modri
Segundo: Cristiano Ronaldo
Tercero: Antoine Griezmann
2019 – Lionel Messi
Segundo: Virgil van Dijk
Tercero: Cristiano Ronaldo
2021 – Lionel Messi
Segundo: Robert Lewandowski
Tercero: Jorginho
2022 – Karim Benzema
Segundo: Sadio Mané
Tercero: Kevin De Bruyne
2023 – Leo Messi
Segundo: Erling Haaland
Tercero: Kylian Mbappé
2024 – Rodri Hernández
Segundo: Vinícius Júnior
Tercero: Jude Bellingham