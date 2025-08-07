7 de agosto de 2025 - 13:17

Balón de Oro: los 2 favoritos y los máximos ganadores del premio al mejor futbolista del mundo

Se conocieron los 30 mejores futbolistas del mundo y en la lista figuran dos jugadores argentinos: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Lionel Messi

Los Andes
Redacción Deportes

La revista France Football reveló la lista de los 30 futbolistas que aspiran a quedarse con el Balón de Oro y lo cierto es que son dos los favoritos a quedarse con este galardón que tendrá a un ganador inédito. Estamos hablando de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y Ousmane Dembele, figura del PSG.

Redacción Deportes
Ambas figuras vienen de una temporada de ensueño, donde lograron títulos relevantes para sus clubes y alternaron muy buenas sensaciones en sus respectivas selecciones. Por otra parte, entre los jugadores nominados nos encontramos con dos argentinos, como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

image

Otros de los principales candidatos para levantar el trofeo el lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia, pueden ser: Cole Palmer (Chelsea), Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Vitinha (PSG) y Raphina (Barcelona).

Todos los jugadores nominados al Balón de Oro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Denzel Dumfries (Inter Milan)
  6. Erling Haaland (Manchester City)
  7. Serhou Guirassy (Borussia Dormund)
  8. Viktor Gyökeres (Arsenal)
  9. Hachraf Hakimi (PSG)
  10. Harry Kane (Bayern de Munich)
  11. Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
  12. Robert Lewandowski (F.C Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter Milan)
  15. Scott McTominay (Nápoles)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid
  17. Nuno mendes (PSG)
  18. Joao Neves (PSG)
  19. Pedri (F.C Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern de Munich)
  22. Raphinha (F.C Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabián Ruiz (PSG)
  25. Mohamed Salah (Liverpool)
  26. Van Dijk (Liverpool)
  27. Vinicius Jr. (Real Madrid)
  28. Vitinha (PSG)
  29. Florian Wirtz (Liverpool)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

Quiénes son los jugadores con más galardones Balón de Oro

  • Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
  • Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
  • Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.
  • Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.
  • Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.
  • Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.
  • Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.
  • Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.
  • Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.
Messi, el máximo ganador del Balón de Oro

Messi, el máximo ganador del Balón de Oro

El Palmarés del Balón de Oro

1956Stanley Matthews

Segundo: Alfredo Di Stéfano

Tercero: Raymond Kopa

1957Alfredo Di Stéfano

Segundo: Billy Wright, Raymond Kopa, Duncan Edwards

Tercero: No hay tercero

1958Raymond Kopa

Segundo: Helmut Rahn

Tercero: Just Fontaine

1959Alfredo Di Stéfano

Segundo: Raymond Kopa

Tercero: John Charles

1960Luis Suárez

Segundo: Ferenc Puskás

Tercero: Uwe Seeler

1961Omar Sívori

Segundo: Luis Suárez

Tercero: Johnny Haynes

1962Josef Masopust

Segundo: Eusébio

Tercero: Karl-Heinz Schnellinger

1963Lev Yashin

Segundo: Gianni Rivera

Tercero: Jimmy Greaves

1964Denis Law

Segundo: Luis Suárez

Tercero: Amancio Amaro

1965Eusébio da Silva

Segundo: Giacinto Facchetti

Tercero: Luis Suárez

1966Bobby Charlton

Segundo: Eusébio da Silva

Tercero: Franz Beckenbauer

1967Flórian Albert

Segundo: Bobby Charlton

Tercero: Jimmy Johnstone

1968Geroge Best

Segundo: Bobby Charlton

Tercero: Dragan Dzaji

1969Gianni Rivera

Segundo: Luigi Riva

Tercero: Gerd Müller

1970Gerd Müller

Segundo: Bobby Moore

Tercero: Luigi Riva

1971Johan Cruyff

Segundo: Sandro Mazzola

Tercero: George Best

1972Franz Beckenbauer

Segundo: Gerd Müller, Günter Netzer

Tercero: No hay tercero

1973Johan Cruyff

Segundo: Dino Zoff

Tercero: Gerd Müller

1974Johan Cruyff

Segundo: Franz Beckenbauer

Tercero: Kazimierz Deyna

1975Oleg Blojín

Segundo: Franz Beckenbauer

Tercero: Johan Cruyff

1976Franz Beckenbauer

Segundo: Rob Rensenbrink

Tercero: Ivo Viktor

1977Allan Simonsen

Segundo: Kevin Keegan

Tercero: Michel Platini

1978Kevin Keegan

Segundo: Hans Krankl

Tercero: Rob Rensenbrink

1979Kevin Keegan

Segundo: Karl-Heinz Rummenigge

Tercero: Ruud Krol

1980Karl-Heinz Rummenigge

Segundo: Bernd Schuster

Tercero: Michel Platini

1981Karl-Heinz Rummenigge

Segundo: Paul Breitner

Tercero: Bernd Schuster

1982Paolo Rossi

Segundo: Alain Giresse

Tercero: Zbigniew Boniek

1983Michel Platini

Segundo: Kenny Dalglish

Tercero: Allan Simonsen

1984Michel Platini

Segundo: Jean Tigana

Tercero: Preben Elkjær

1985Michel Platini

Segundo: Preben Elkjær

Tercero: Bernd Schuster

1986Igor Belánov

Segundo: Gary Lineker

Tercero: Emilio Butragueño

1987Ruud Gullit

Segundo: Paulo Futre

Tercero: Emilio Butragueño

1988Marco van Basten

Segundo: Ruud Gullit

Tercero: Frank Rijkaard

1989Marco van Basten

Segundo: Franco Baresi

Tercero: Frank Rijkaard

1990Lothar Matthäus

Segundo: Salvatore Schillaci

Tercero: Andreas Brehme

1991Jean-Pierre Papin

Segundo: Dejan Saviceviv, Darko Panev, Lotthar Matthäus

Tercero: No hay tercero

1992Marco van Basten

Segundo: Hristo Stoichkov

Tercero: Dennis Bergkamp

1993Roberto Baggio

Segundo: Dennis Bergkamp

Tercero: Éric Cantona

1994Hristo Stoichkov

Segundo: Roberto Baggio

Tercero: Paolo Maldini

1995George Weah

Segundo: Jürgen Klinsmann

Tercero: Jari Litmanen

1996Matthias Sammer

Segundo: Ronaldo Nazário

Tercero: Alan Shearer

1997Ronaldo Nazário

Segundo: Pedja Mijatovi

Tercero: Zinedine Zidane

1998Zinedine Zidane

Segundo: Davor Šuker

Tercero: Ronaldo Nazário

1999Rivaldo

Segundo: David Beckham

Tercero: Andriy Shevchenko

2000Luís Figo

Segundo: Zinedine Zidane

Tercero: Andriy Shevchenko

2001Michael Owen

Segundo: Raúl González

Tercero: Oliver Kahn

2002Ronaldo Nazário

Segundo: Roberto Carlos

Tercero: Oliver Kahn

2003Pavel Nedved

Segundo: Thierry Henry

Tercero: Paolo Maldini

2004Andriy Shevchenko

Segundo: Deco

Tercero: Ronaldinho

2005Ronaldinho

Segundo: Frank Lampard

Tercero: Steven Gerrard

2006Fabio Cannavaro

Segundo: Gianluigi Buffon

Tercero: Thierry Henry

2007Kaká

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Lionel Messi

2008Cristiano Ronaldo

Segundo: Lionel Messi

Tercero: Fernando Torres

2009Lionel Messi

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Xavi Hernández

2010Lionel Messi

Segundo: Andrés Iniesta

Tercero: Xavi Hernández

2011Lionel Messi

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Xavi Hernández

2012Lionel Messi

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Andrés Iniesta

2013Cristiano Ronaldo

Segundo: Lionel Messi

Tercero: Franck Ribéry

2014Cristiano Ronaldo

Segundo: Lionel Messi

Tercero: Manuel Neuer

2015Lionel Messi

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Neymar

2016Cristiano Ronaldo

Segundo: Lionel Messi

Tercero: Antoine Griezmann

2017Cristiano Ronaldo

Segundo: Lionel Messi

Tercero: Neymar

2018Luka Modri

Segundo: Cristiano Ronaldo

Tercero: Antoine Griezmann

2019Lionel Messi

Segundo: Virgil van Dijk

Tercero: Cristiano Ronaldo

2021Lionel Messi

Segundo: Robert Lewandowski

Tercero: Jorginho

2022Karim Benzema

Segundo: Sadio Mané

Tercero: Kevin De Bruyne

2023Leo Messi

Segundo: Erling Haaland

Tercero: Kylian Mbappé

2024Rodri Hernández

Segundo: Vinícius Júnior

Tercero: Jude Bellingham

