Fútbol de España: Real Madrid bajo la lupa tras caso de error en diagnóstico de Mbappé

Las autoridades Merengues despidieron a todo el cuerpo médico de ese importante club de fútbol. El futbolista no quedó satisfecho con la evaluación en Madrid.

Fútbol. Mbappé al final se fue a París para atenderse de un problema a una de sus rodillas, que generó un terremoto en el staff médico del Real Madrid

Fútbol. Una denuncia desde Francia apunta al Real Madrid por un presunto error médico en el diagnóstico del delantero Kylian Mbappé, que incluyó la revisión de la rodilla equivocada y resultó en el despido del cuerpo médico, justo antes del Mundial 2026.

El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, informó que el delantero sufrió un diagnóstico erróneo tras experimentar molestias en la rodilla izquierda a fines de 2025.

Según su relato, el futbolista no quedó satisfecho con la evaluación en Madrid, por lo que decidió viajar a Francia, donde un especialista detectó fallas graves: "Vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal", sostuvo.

Riolo afirmó que este error fue determinante en la decisión del club de despedir a su staff médico a principios de este año, una medida justificada por la acumulación de lesiones, con el caso de Mbappé como punto central: "El diagnóstico fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico", comentó, y calificó la situación como "una vergüenza total".

El aspecto más llamativo de la denuncia se relaciona con la supuesta confusión en la revisión clínica: los médicos habrían analizado la rodilla equivocada, lo que explicaría la falta de mejoría y que el jugador disputara partidos sin conocer la gravedad real de su lesión: "podía haber sidmo mucho más grave", subrayó.