24 de marzo de 2026 - 16:52

Convocatoria a último momento: Lionel Scaloni llamó a un defensor del fútbol de Brasil

El lateral ocupará el lugar que dejó vacante Gonzalo Montiel, que es baja por lesión en la Selección Argentina para la Fecha FIFA.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este martes, la Selección Argentina comenzó la concentración en Ezeiza que servirá para ir puliendo detalles de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese contexto, el DT Lionel Scaloni tuvo que llamar a un reemplazo de último momento por la situación de un numero puesto.

Leé además

Gonzalo Montiel se lesionó en River y quedó fuera de la Selección: los detalles del desgarro.

Baja de último momento para Scaloni: Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Alarma en la Selección Argentina por Balerdi: Scaloni llamó de urgencia a un defensor del fútbol local

Agustín Giay se suma a la Selección Argentina:

image

Así, el que recibió un llamado del entrenador en las últimas horas fue el lateral derecho Agustín Giay, de 22 años. Así lo confirmó la cuenta oficial de la Selección Argentina en sus plataformas digitales: “El futbolista de Palmeiras se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.

De esta manera, Giay tendrá su primera oportunidad con la Albiceleste, y sueña con poder meterse en la disputa para ser parte de la lista de convocados al Mundial 2026 en caso de redondear buenas actuaciones en los amistosos frente a Mauritania y Zambia y convencer al cuerpo técnico de sus cualidades.

Quién es Agustín Giay, el nuevo citado por Lionel Scaloni:

image

Giay comenzó su carrera como profesional en el 2022 en San Lorenzo, donde se ganó un lugar a fuerza de buenas actuaciones y criterio para pasar al ataque. Después de disputar 88 encuentros oficiales fue vendido en 2024 al Palmeiras de Brasil, donde es un jugador importante para el andamiaje colectivo.

A lo largo de los dos años que lleva en el club el lateral derecho ha sumado 73 partidos, incluyendo la titularidad durante todo el Mundial de Clubes 2025, cuando Palmeiras cayó derrotado en cuartos de final ante el Chelsea de Inglaterra y el argentino disputó los 90 minutos. Si bien continúa en el Verde, en el pasado mercado de pases se lo vinculó con algunas instituciones fuertes del fútbol de Europa.

En cuanto a la Selección, el defensor participó del Mundial Sub-20 de 2023, donde la Albiceleste dirigida por Javier Mascherano cayó 2 a 0 en octavos de final ante Nigeria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Selección vuelve a la Bombonera: guía completa para conseguir tickets ante Mauritania y Zambia.

Entradas para Argentina vs. Mauritania: precios, cuándo salen y cómo comprarlas para ver a la Selección

Franco Mastantuono sueaña con el Mundial 2026. 

Selección Argentina: el nivel de Franco Mastantuono en Real Madrid, pone en jaque su presencia en el Mundial

La Selección Argentina acelera su preparación con nuevos amistosos confirmados.

La Selección Argentina planea otro amistoso en esta fecha FIFA

Tomás Palacios, convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

El tapado de Lionel Scaloni: la historia del debutante Tomás Palacios