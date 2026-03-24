Convocatoria a último momento: Lionel Scaloni llamó a un defensor del fútbol de Brasil

El lateral ocupará el lugar que dejó vacante Gonzalo Montiel, que es baja por lesión en la Selección Argentina para la Fecha FIFA.

Este martes, la Selección Argentina comenzó la concentración en Ezeiza que servirá para ir puliendo detalles de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese contexto, el DT Lionel Scaloni tuvo que llamar a un reemplazo de último momento por la situación de un numero puesto.

La lesión de Gonzalo Montiel en el partido que River venció a Estudiantes de Río Cuarto complicó los planes del cuerpo técnico respecto al lateral derecho, y obligó a la rápida citación de un jugador que pelea desde atrás por un lugar.

Agustín Giay se suma a la Selección Argentina: image Así, el que recibió un llamado del entrenador en las últimas horas fue el lateral derecho Agustín Giay, de 22 años. Así lo confirmó la cuenta oficial de la Selección Argentina en sus plataformas digitales: “El futbolista de Palmeiras se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.

De esta manera, Giay tendrá su primera oportunidad con la Albiceleste, y sueña con poder meterse en la disputa para ser parte de la lista de convocados al Mundial 2026 en caso de redondear buenas actuaciones en los amistosos frente a Mauritania y Zambia y convencer al cuerpo técnico de sus cualidades.

Quién es Agustín Giay, el nuevo citado por Lionel Scaloni: image Giay comenzó su carrera como profesional en el 2022 en San Lorenzo, donde se ganó un lugar a fuerza de buenas actuaciones y criterio para pasar al ataque. Después de disputar 88 encuentros oficiales fue vendido en 2024 al Palmeiras de Brasil, donde es un jugador importante para el andamiaje colectivo.