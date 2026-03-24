Convocatoria a último momento: Lionel Scaloni llamó a un defensor del fútbol de Brasil

Este martes, la Selección Argentina comenzó la concentración en Ezeiza que servirá para ir puliendo detalles de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. En ese contexto, el DTLionel Scaloni tuvo que llamar a un reemplazo de último momento por la situación de un numero puesto.
Así, el que recibió un llamado del entrenador en las últimas horas fue el lateral derecho Agustín Giay, de 22 años. Así lo confirmó la cuenta oficial de la Selección Argentina en sus plataformas digitales: “El futbolista de Palmeiras se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.
De esta manera, Giay tendrá su primera oportunidad con la Albiceleste, y sueña con poder meterse en la disputa para ser parte de la lista de convocados al Mundial 2026 en caso de redondear buenas actuaciones en los amistosos frente a Mauritania y Zambia y convencer al cuerpo técnico de sus cualidades.
Quién es Agustín Giay, el nuevo citado por Lionel Scaloni:
Giay comenzó su carrera como profesional en el 2022 en San Lorenzo, donde se ganó un lugar a fuerza de buenas actuaciones y criterio para pasar al ataque. Después de disputar 88 encuentros oficiales fue vendido en 2024 al Palmeiras de Brasil, donde es un jugador importante para el andamiaje colectivo.
A lo largo de los dos años que lleva en el club el lateral derecho ha sumado 73 partidos, incluyendo la titularidad durante todo el Mundial de Clubes 2025, cuando Palmeiras cayó derrotado en cuartos de final ante el Chelsea de Inglaterra y el argentino disputó los 90 minutos. Si bien continúa en el Verde, en el pasado mercado de pases se lo vinculó con algunas instituciones fuertes del fútbol de Europa.
En cuanto a la Selección, el defensor participó del Mundial Sub-20 de 2023, donde la Albiceleste dirigida por Javier Mascherano cayó 2 a 0 en octavos de final ante Nigeria.