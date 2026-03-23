Futbol de España: Matías Almeyda dejó de ser el director técnico del Sevilla

Si bien tuvo un inicio de parabienes, este año sus dirigidos nunca pudieron entender el fútbol que pretendía el ex River

Fútbol. Los dirigentes del Sevilla se cansaron y rajaron al ex River

Fútbol. El director técnico argentino Matías Almeyda dejó su cargo en el Sevilla, equipo al que llegó a mediados del 2025, luego de los muy flojos resultados cosechados.

¿Qué pasó con Matías Almeyda? El golpe final para Almeyda fue la derrota de este sábado por 2-0 ante el Valencia, durante la vigésimo novena fecha de LaLiga de España, que fue la segunda consecutiva y el cuarto encuentro al hilo sin conseguir una victoria.

Almeyda llegó al Sevilla para el inicio de esta temporada, tras un buen paso en el AEK Atenas de Grecia, donde conquistó dos títulos (Liga y Copa 2023). Sin embargo, su paso por el equipo español no fue nada bueno, ya que están decimoquintos en LaLiga con solo 31 puntos y están realmente comprometidos con la zona de descenso.

El Sevilla tampoco tuvo una buena actuación en la Copa del Rey, donde quedaron eliminados en los 16avos de final frente al Alavés.

“El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se destaca en el final del comunicado.