Vía Crucis, estilo Maradona: la iglesia maradoniana presenta "La Pasión de D10S" con obras de artistas locales

" Carga una cruz en los hombros por ser el mejor; por no venderse jamás, al poder enfrentó... Curiosa debilidad; si Jesús tropezó , ¿por qué él no habría de hacerlo?"

"Así lo hubiese querido el Diego": son de Mendoza y, en honor a Maradona, asisten a quienes más lo necesitan

El fragmento de "La Mano de Dios" , casi un himno inmortalizado por Rodrigo Bueno para honrar a Diego Armando Maradona , traza un paralelismo entre el mejor jugador de todos los tiempos con el Mesías (con una sola S, el Messías es otro, y quien comparte el trono con Maradona si del mejor de todos los tiempos ). Una comparación referida a la cruz que cada uno de ellos debió cargar.

Dentro del cristianismo, este pasaje litúrgico es parte de la Pasión de Cristo , representada en las 15 estaciones que incluye el Vía Crucis y que repasa el recorrido de Jesús durante las 15 estaciones que transcurren desde su condena a muerte hasta su resurreción . Y un grupo de 15 artistas mendocinos confeccionó 15 cuadros para representar el Vía Crucis , aunque centrado en la siempre cautivante vida y obra de Diego Armando Maradona .

"Hay mucho paralelismo entre la vida de Diego y la de Jesús , porque son vidas en la que caben muchas vidas . Esa comparación entre las dos vidas no es algo original nuestro, pero sentimos que la lglesia Maradoniana tenia que tener un Via Crucis para completar el espacio, y avanzamos con esta idea", describe uno de los referentes de legendaria y primera Iglesia Maradoniana del Décimo Día (de Mendoza y del país).

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Este templo pagano reúne las características de aquel Diego más rebelde, y que tienen que ver justamente con la cultura popular de ocupar y resignificar un espacio olvidado que alguna vez sirvió como sitio de encuentro de la religión católica. Construido originalmente como la Capilla de Nuestra Señora de Monte Carmelo, ubicada en Agrelo (Luján de Cuyo) y a metros de la "Variante Palmira”, este espacio quedó en el olvido y en el abandono. Al menos hasta que los fieles del Diez lo convirtieron en su espacio.

Y en este mismo sitio, el próximo domingo -26 de abril, a partir de las 16- se inaugurará el flamante Vía Crucis Maradoniano.

Convocatoria

"Es un ex terreno religioso consagrado y ocupado por un dios pagano. La idea del Vía Crucis surgió de Cintia Siragusa y me prendí de toque. Convocamos a los aristas y todos aceptaron. Yo pensé que iba a ser una quijotada y que nadie iba a llegar, pero -de pronto- todos se comprometieron y ya tenemos los 15 cuadros de cada estación", resume Della Penna a Los Andes.

Los 15 cuadros van a estar ubicados en la parte de afuera de la iglesia, a la intemperie, y están plasmados en madera (MDF), realizados en acrílico y óleo.

"Vamos a colocar las obras y a hacer un mural. La Idea es compartir con la gente, Esto empezó como una idea de mancomunar el espiritu maradoniano en la gente, ese espíritu de ataque y resistencia", describe el artista.

Todas las imágenes del Via Crucis Maradoniano

Marlon Mendez, Melisa Dalmau, Migoz, Teke Della Penna, Osvaldo Chiavazza, Ludmila Rivero, Marcos Paradizo, María Forcada, Emiliano Dalmau, Pablo Gorigoitía, Gonzalo Lanzilotta, Nicolás Rocha, Juliana Dolnsky, Fernando Guevara y Cintia Siragusa son los 15 artistas que aportaron su impactante trabajo para representar la Pasión de D10S en este Vía Crucis.

El cuadro de la primera estación del Vía Crucis Maradoniano es obra de Chiavazza, y en él se ve a Diego Armando con una pelota en sus manos y atado de manos (al igual que se ve a Jesús en la primera estación). Es la que representa, dentro del catolicismo, a aquella estación que lleva por nombre "Jesús es condenado a muerte"-

1 Via Crucis Maradona

La segunda estación muestra a Maradona cargando con su propia cruz (o una de sus propias cruces). Creada por Migoz, aquí se ve la representación del Diez eludiendo una y otra patada de los rivales, mientras mantiene el equilibrio sobre -precisamente una cruz-,

2 Via Crucis Maradona 15

La tercera estación, en la que el protagonista "cae por primera vez", es obra de Emiliano Dalmau. Allí se ve a un Maradona con la icónica camiseta del Napoli arrodillado en el verde césped de una cancha e intentando ponerse de pie. No es tarea fácil, ya que sobre sus hombros y espalda carga una blanca cruz.

3 Jesus cae por primera vez Via Crucis Maradona 4

La estación cuatro del Vía Crucis Maradoniano representa el encuentro entre D10S y su madre. A cargo de cintia Siragusa, se puede ver en la imagen a Maradona con Doña Tota, mientras él le besa la frente. Toda la composición se encuentra coronada por la transcripción del diálogo telefónico que Diego mantuvo con su madre en un memorable recuerdo del Mundial de México 1986.

4 Via Crucis Maradona 15

Marlon Mendez es el talento detrás de la estación 5, donde se traza un paralelismo entre Simón de Cirene ayudando a Jesús a llevar la cruz con el momento en que a Diego Maradona le "saltó" el doping positivo en Estados Unidos 1994. Quien aparece como Simón de Cirene en este momento de la vida de Maradona -y en el cuadro- es "el Profe" Fernando Signorini, preparador físico de Argentina y de Diego.

5 Via Crucis Maradona

La estación 6, dentro de la tradición cristiana, representa el momento en que una mujer piadosa (de nombre Verónica) se abrió paso entre la multitud para limpiar el rostro de Jesús con un lienzo. Al hacerlo, la imagen de la cara de Cristo quedó impresa milagrosamente en la tela, conocida como el "Santo Rostro".

En el Vía Crucis Maradoniano, este cuadro es obra de Teke Della Penna, y representa a Verónica con la figura de Eva Perón. Además, se puede ver en la composición a seis siluetas de Maradona, visitiendo en cada una de ellas las camisetas de Boca, Barcelona, Argentinos Juniors, Napoli, Newells y Argentina.

6 Via Crucis Maradona 1

Aunque no es Jesús en esta versión del ia Crucis, en el cuadro 7 de ve al protagonista "caer por segunda vez". Aquí se ve a un Diego -con su apariencia del Mundial de 1994- maltratado en el piso, con una corona de espinas en la cabeza y con una bandera de Estados Unidos de fondo (en ese pa{is se jugó aquella copa).

De las franjas rojas de la bandera se ven caer gotas de sangre, y el mismísimo Tío Sam vapulea a un Maradona con la camiseta de Argentina destrozada y el cuerpo herido.

7 Via Crucis Maradona 2

El cuadro 8, a cargo de Ludmila Rivero, muestra a Diego besando a una de sus hijas. Es una metáfora de la estación en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén en su Vía Crucis.

"Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo", es la cita de Maradona elegida para este cuadro.

8 Via Crucis Maradona 10

La estación 9 tiene un cuadro de Juliana Dolinsky. Allí se ve la representación de aquel Diego Maradona que viajó a Cuba para la recuperación post crisis en Uruguay. Con un habano en su boca, una camiseta de Argentina arremangada tipo musculosa y un tatuaje del Che Guevara en su hombro derecho, se lee la épica frase que Diego inmortalizó luego de su partido de despedida: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

Es la estación del Vía Crucis en que el protagonista cae por tercera vez, "Cae por tercera vez, pero la 10 no cayó nunca", se pued leer al pie de la obra.

9 Via Crucis Maradona 8

Nicolás Rocha tuvo la responsabilidad de dar vida la estación 10 del Vía Crucis del 10, ¡y lo hizo de 10! Representando el momento en que lo despojan de sus vestiduras, el artists vuelve a viajar hasta Estados Unidos 1994. Allí se ve la imagen de Maradona abandonando el campo de juego con la celeste y blanca, y de la mano de la inefable enfermera que lo llevó al control antidoping.

En la obra, la enfermera es representada con una túnica negra y aspecto malvado, mientras que -desde arriba-, el entonces presidente de la FIFA, Joao Havelange, observa todo con una diabólica sonrisa (y dos cuernitos diabólicos que asoman de su frente).

10 Via Crucis Maradona 5

El doping en Estados Unidos -posterior a la victoria contra Nigeria en 1994-, es la escena que inspira a Marcos Paradizo para representar a Maradona clavado en la cruz. Los micrófonos acusatorios rodeándolo y la inscripción "Doping" en la parte alta de la cruz completan la represebtación de la estación 11, aquella de la crucifixión.

11 Via Crucis Maradona 3

La estación 12 del Vía Crucis de Diego es obra de María Forcada, Una foto del rostro de Maradona con otra imagen de un reloj de arena representan el cuadro de la "muerte en la cruz".

Dos frases decoran esta contundente imagen. "Las arcas de los ricos siguen creciendo y no hemos resuelto nada" es la primera de ellas, mientras que -al pie- se puede leer: "¿Presión? ¿Sabés quién tiene? El hombre que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar", una de las tantas frases eternas que dejó el Diez

12 Via Crucis Maradona 18

Fernando Guevara es el artista detrás del cuadro de la estación 13 y donde Diego Armando Maradona es bajado de la cruz. Mientras que en la Pasión de Cristo es el momento en que descienden el cuerpo sin vida de Jesús, en esta escena contemporánea se observa al cuerpo inerte de Maradona en brazos de su esposa, Claudia Villafañe, quien lo sujeta con piedad (al igual que María sostuvo el cuerpo sin vida de su hijo, según la biblia).

13 Via Crucis Maradona 13

El 25 de noviembre de 2020, con 60 años, Diego Armando Maradona falleció. O, mejor dicho, comenzó su andar en la eternidad. Durante todo un día, los restos de Diego estuvieron en la Casa Rosada para que el pueblo pudiera despedirlo, y una multitud pasó por el lugar y le dejó ofrendas (entre ellas, camisetas de fútbol).

En esta escena se inspíró Pablo Gorigoitía para representar su collage en la e stación 14, donde el protagonista yace en el sepulcro. Allí se lo ve a Maradona en su ataúd, rodeado de personas, de camisetas de fútbol y una bandera argentina donde se lee "Por siempre Maracona".

14 Via Crucis Maradona 19

Dependiendo de la representación del Vía Crucis católico, hay quienes incluyen la estación 15 (y también quienes no la hacen). Esta tiene que ver con la resurrección de Cristo, y los artsitas mendocinos la incluyeron, aunque representando la resurrección de Diego Armando Maradona.

Gonzalo Lanzilotta es el autor de este cuadro donde se puede observar a un rejuvenecido Diego Armando Maradona, con barba y bigote, y luciendo aquella apariencia con que fue entrenador de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Diego vuelve al lugar que siempre eligió, donde fue feliz... La Selección Argentina", es el texto que acompaña el cuadro de La Resurrección.

15 Via Crucis Maradona 12

Sobre la Iglesia Maradoniana en Mendoza

El templo fue intervenido y convertido en la primera Iglesia Maradoniana del Décimo Día en 2023. Una vez al mes tratan de hacer alguna actividad (hace unas semanas hubo una lectura de poesía).

Y en cada evento juntan alimentos no perecederos para entregar a comedores y merenderos comunitarios.