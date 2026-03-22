Buena madera: de la mueblería familiar en Mendoza a vender máquinas del rubro en Europa

Julián tiene 30 años y es oriundo de la Ciudad de Mendoza . Toda su vida se crió y vivió en la Cuarta Sección: “Viví a media cuadra del bodegón Don Coco”, recuerda. La secundaria la realizó en el colegio técnico Ingeniero Pablo Nogués , donde egresó como técnico electromecánico. Y la facultad la cursó en la Universidad Nacional de Cuyo , donde se recibió de Diseñador Industrial.

La brecha entre la escuela y el mundo laboral: los desafíos para adaptarse a las necesidades de los jóvenes

A fines de junio de 2024, Julián decidió dejar Mendoza y emprender viaje rumbo a España junto a su hermana Rocío Portillo, y actualmente viven en Barcelona. Ella tiene 32 años y es una DJ reconocida a nivel nacional e internacional.

Como lugar en el mundo para vivir, “elegimos España porque tenemos ciudadanía española , además de familia y, sobre todo, porque entre los dos tenemos muchos amigos, especialmente en Barcelona”, explica el joven. Y agrega: “Pensamos que era la decisión con menos impacto cultural y que íbamos a tener una buena red de contención”.

Gracias a la carrera internacional en la música de su hermana Rocío, Julián ha tenido la oportunidad de conocer muchos países al acompañarla a diversos festivales musicales. Entre ellos, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Escocia, Austria y Alemania. “Tenía la excusa perfecta para acompañarla y de paso conocer. Soy su ‘tour manager’: le llevo agua a la cabina y hago contactos”, comenta.

El joven mendocino trabaja en el área comercial de la empresa austríaca Felder Group, donde fabrican y venden máquinas para la madera , con 70 años de trayectoria. “En la empresa empecé como técnico de CNC, entonces siempre estaba en la oficina solucionando los problemas que tenían los clientes con las máquinas y ayudándolos a la distancia, de forma online”, señala Portillo.

Sin embargo, al ver su predisposición y esmero, y que “conectaba muy bien con los clientes, tenía experiencia en ventas y ya me conocían, le caía bien a todo el mundo”, lo pasaron al área comercial de la empresa.

Más allá de sentir la presión de “rendir y vender” diariamente, admite que aprecia mucho el lugar y el rol que cumple en la multinacional. Además, “me encanta tener que ir a los talleres, conocer a los empleados y jefes, y hablar con ellos, que te cuenten qué es lo que hacen, tocar los muebles, los productos que fabrican, etc.”, sostiene. Y añade: “Y conectar con ellos también, ya que todos tienen una historia de vida diferente y siempre terminás aprendiendo algo. Es de lo que más me gusta de mi trabajo: saber con quién te podés cruzar y las conexiones que podés generar”.

Asimismo, tiene un emprendimiento en Mendoza junto a su papá, Ricardo Portillo, de 67 años, que se llama Portillo Muebles, donde diseñan y fabrican muebles a medida. Cabe remarcar que su padre es el fundador del Coro de la Municipalidad de Mendoza y dirige varios coros, como el del Magisterio, Féminas y, además, un ensamble vocal llamado Vox Prima. Su madre, Nora Fernández, tiene 60 años, es doctora en Educación y se desempeñó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Es muy reconocida y respetada en el ámbito académico de Mendoza por su labor en la historia de la educación y su compromiso con la formación docente. Actualmente está jubilada.

Su rutina en Barcelona

Julián señala que un día típico de su vida en Barcelona es ir a la oficina de Felder Group y generar estrategias de ventas, o también salir de ruta por pueblos de Cataluña visitando empresas y conociendo a sus dueños, qué hacen y “ver si los podemos ayudar a crecer haciendo inversiones en maquinaria”, precisa. Luego del trabajo va a entrenar y después le dedica tiempo a sus hobbies o a su emprendimiento familiar, sin dejar de lado juntarse con amigos.

13 - Julian en la Sagrada Familia, recien llegado en el 2024 Julian en la Sagrada Familia (Barcelona), recién llegado en el 2024 Gentileza

Julián también destaca el acompañamiento y las oportunidades de crecimiento que recibió dentro de la empresa desde su llegada. En ese sentido, remarcó las instancias de formación que tuvo en Europa y el respaldo constante en su desarrollo profesional.

“Me enviaron a Austria en noviembre durante dos semanas para capacitarme y ahora en abril vuelvo a ir para hacer otra capacitación distinta, y en mayo viene un entrenador también de Austria a Barcelona a dar un curso. Entonces, la empresa está apostando mucho por mí y siento que también tengo que rendir y devolver esa apuesta”, sostiene.

Además, valora el entorno laboral y la adaptación en su día a día. “Estoy muy contento, la verdad, muy contento. Los catalanes me han tratado muy bien, he estado muy contenido en la empresa y estoy todos los días aprendiendo cosas, que eso también me encanta”, puntualiza.

En relación al emprendimiento familiar en Mendoza, explica que sigue activo, aunque le cuesta bastante, principalmente por la distancia y porque solo está su padre acompañando en el proyecto. “No puedo agarrar tantos proyectos y tantos pedidos como hacía antes”, puntualiza. Sin embargo, a pesar de los kilómetros de distancia, “trato de regular todo eso y los muebles los diseño y los cotizo desde acá con proveedores de Mendoza”, recalca. Mientras que su padre fabrica los muebles desde cero y realiza las entregas e instalaciones a los clientes. Actualmente, “estoy planeando también hacer un cambio de logo, de imagen de empresa, que lo haré en breve”, señala.

4 - Postal en la Fontana di Trevi antes de que empiecen a restaurarla Postal en la Fontana di Trevi antes de que empiecen a restaurarla Gentileza

El proceso de adaptación

Respecto al proceso de adaptación en España, sostiene que “no fue tan duro, ya que el idioma no es una barrera”. Sin embargo, explica que algunas tradiciones catalanas sí son muy diferentes a las costumbres argentinas. Pero “siempre están abiertos a explicarlas y hacerte parte”, precisa. Aunque al principio de su llegada le fue difícil, principalmente por los trámites burocráticos que tuvo que realizar para poder instalarse definitivamente. “No lo hice solo, y haber tenido a mi hermana siempre hombro a hombro apoyándonos fue muchísimo más fácil”, remarca.

El contraste entre Argentina y España

En cuanto a la economía en España, Julián marca diferencias claras con la realidad argentina, especialmente en relación al poder adquisitivo y la posibilidad de ahorro. “Acá, a diferencia de Argentina, obviamente te puede llegar a quedar ahorro a fin de mes. La media es de 1300 a 1500 euros por mes, y si cobrás más de 2000 estás arriba de la media. No cualquiera cobra más de 2000 euros”, explica.

Sin embargo, también señala que el costo de vida tiene puntos altos, especialmente en lo que respecta a la vivienda. “Lo que más me llama la atención, más allá de que no haya inflación, es el precio de los alquileres. Es lo más caro”, sostiene. En ese sentido, indicó que es habitual compartir departamento. “Está muy normalizado compartir piso con gente que no conocés y que después terminan siendo como tu familia”, agregó.

En contraste, destaca que otros aspectos son más accesibles. “La comida es bastante barata si comprás en supermercados y no salís tanto, y viajar es muy económico. Hay vuelos de Ryanair a Italia por 20 euros”, comentó. Aun así, remarcó que alquilar solo en Barcelona no es una opción para todos. “Para alquilar solo hay que cobrar mucho y no cualquiera lo hace, sobre todo en el centro”, afirma.

5 - En la cascada mas alta de Catalunya, en Rupit En la cascada mas alta de Catalunya, en Rupit Gentileza

Lo que dejó y lo que construye

A pesar de la experiencia en Europa, Julián mantiene un fuerte vínculo con Mendoza y con su entorno cercano. “Lo que más extraño de Mendoza son sus montañas, sus plazas, las acequias (aunque no me crean), lo lento que a veces parece pasar el tiempo en comparación con la vorágine de Barcelona, y más que nada a mis papás y a mis perros”, expresa entre risas.

También asegura que intenta mantenerse conectado con la realidad argentina. “Trato de no estar tan desconectado, siempre pregunto a mi familia y amigos cómo están y leo muchas noticias de Mendoza. Sé que la mayoría no la está pasando bien, que cuesta llegar a fin de mes y que a veces hay que tener dos trabajos. Lo triste es que ya era así antes de que me vaya, me amarga mucho”, sostiene.

En cuanto a la vida en Cataluña, destacó el proceso de adaptación cultural. “Vivo en Cataluña, terminé un curso de catalán y creía que era fácil, pero no, es muy distinto en algunas cosas”, cuenta. También mencionó la diversidad lingüística y cultural. “La cantidad de idiomas que escuchás en la calle y en el metro es una locura”, señala.

2 - Viendo la Mona Lisa en el Louvre de Paris con Rocio su hermana Viendo la Mona Lisa en el Louvre de Paris con su hermana Rocio. Gentileza

Experiencias, oportunidades y futuro

La vida en una ciudad multicultural como Barcelona también le abrió nuevas oportunidades. “Lo fácil que es conocer gente de otras culturas y las puertas que se abren es impresionante. Las conexiones son clave”, afirmó. En ese sentido, relató una experiencia particular. “El año pasado salgo actuando en una película catalana que estrenaron en cines, gracias a una conexión con una ex compañera de trabajo”, contó.

11 - En el set de la pelicula “Les Irresponsables” junto a Jordi Sanchez, disponible en Amazon En el set de la película “Les Irresponsables” junto a actor español Jordi Sanchez, disponible en Amazon. Gentileza

Además, destaca la percepción que existe sobre los argentinos en el exterior. “Tenemos fama de chamuyeros, de seductores, pero también de ser profesionales. Nos quieren y nos siguen eligiendo”, asegura.

De cara al futuro, plantea algunos objetivos personales y profesionales. “Quiero volver a Argentina al menos dos semanas, viajar mucho más, sobre todo a Italia, ver más recitales de mi hermana y potenciar mis hobbies”, dice. También expresó su intención de seguir capacitándose en su trabajo. “Quiero seguir aprendiendo, creciendo profesionalmente y devolver la confianza que están poniendo en mí”, afirma.

12 - Recorriendo las calles de Copenhague en bicicleta Recorriendo las calles de Copenhague en bicicleta Gentileza

Como cierre, Julián deja una reflexión sobre su experiencia y el valor de animarse a tomar decisiones determinantes. “Lo que te propongas deberías intentarlo, a ver hasta dónde llegás. El mundo está lleno de posibilidades y hay tantos lugares hermosos para conocer. Solo necesitás una chispita en el corazón y un poco de coraje. Probá”, finaliza.