El DJ Padre Guillherme desembarcará en Argentina con un homenaje a Francisco

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Padre DJ”, confirmó que ofrecerá un show gratuito de música electrónica el próximo 18 de abril en la Plaza de Mayo. Su presentación será en homenaje al Papa Francisco.
El evento será abierto al público y promete una noche de música, fe y reconocimiento al pontífice argentino.
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Padre DJ”, confirmó que ofrecerá un show gratuito de música electrónica el próximo 18 de abril en la Plaza de Mayo. Su presentación será en homenaje al Papa Francisco.
El evento comenzará a las 20 y se realizará a pocos días del primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino. Se trata de una propuesta que combinará música, espiritualidad y encuentro comunitario.
“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”, expresó el sacerdote en un mensaje difundido en redes sociales.
La convocatoria, impulsada también por la Asociación Miserando, generó gran expectativa entre fieles y seguidores.
Ordenado sacerdote en 1999, Guilherme Peixoto también se desempeña como capellán militar. Su faceta como DJ comenzó en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia.
Con el tiempo, desarrolló un estilo propio que fusiona música electrónica —principalmente techno— con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.
Su popularidad creció de forma exponencial en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023, cuando sorprendió a más de un millón de personas con un set previo a la misa encabezada por el Papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel internacional como el “Padre DJ”.
Desde entonces, su gira “Hope Tour” lo llevó a distintos países con una propuesta que combina fe, música y tecnología, incorporando fragmentos de mensajes del Papa Francisco y de Juan Pablo II en sus presentaciones.