El DJ Padre Guillherme desembarcará en Argentina con un homenaje a Francisco

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto , conocido como el “Padre DJ”, confirmó que ofrecerá un show gratuito de música electrónica el próximo 18 de abril en la Plaza de Mayo . Su presentación será en homenaje al Papa Francisco .

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El evento comenzará a las 20 y se realizará a pocos días del primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino. Se trata de una propuesta que combinará música, espiritualidad y encuentro comunitario .

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina . Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino ”, expresó el sacerdote en un mensaje difundido en redes sociales.

La convocatoria, impulsada también por la Asociación Miserando , generó gran expectativa entre fieles y seguidores.

Ordenado sacerdote en 1999, Guilherme Peixoto también se desempeña como capellán militar. Su faceta como DJ comenzó en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia .

"Argentina, nos vemos en Plaza de Mayo" La invitación del DJ Padre Guillherme para participar del homenaje al papa Francisco el 18 de abril a las 20 en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/pXwQUc5Msw

Con el tiempo, desarrolló un estilo propio que fusiona música electrónica —principalmente techno— con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su popularidad creció de forma exponencial en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023, cuando sorprendió a más de un millón de personas con un set previo a la misa encabezada por el Papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel internacional como el “Padre DJ”.

Desde entonces, su gira “Hope Tour” lo llevó a distintos países con una propuesta que combina fe, música y tecnología, incorporando fragmentos de mensajes del Papa Francisco y de Juan Pablo II en sus presentaciones.