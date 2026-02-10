Huentala Wines recibirá la temporada de Vendimia con una propuesta inmersiva en Valle de Uco

Durante el mes de marzo, la bodega invita a vivir la Vendimia desde adentro con una experiencia sensorial y educativa en Gualtallary, que combina terroir, cosecha, vinificación y gastronomía de identidad local.

Para quienes buscan experiencias vivenciales e inmersivas en Mendoza que vayan más allá de la clásica degustación en una bodega, Huentala Wines diseñó la “Experiencia Vendimia 2026: El latido de Gualtallary”, una propuesta que invita a ser testigo en primera persona del nacimiento de los próximos vinos emblema de la bodega del Grupo Huentala.

Esta actividad tendrá lugar durante el mes de marzo y se extenderá por aproximadamente tres semanas. El recorrido de la “Experiencia Vendimia 2026” comenzará con una explicación en calicata, una instancia clave para comprender el terroir. Allí, especialistas de Huentala Wines guiarán a los visitantes en la lectura de los suelos, contemplando su composición, estratos y otras características como el clima y la altura, factores que influyen directamente en el carácter de los vinos y que hacen de Gualtallary una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de Mendoza.

Luego, los participantes se trasladarán al viñedo para vivir la cosecha en primera persona, tomando contacto directo con la uva en su punto óptimo de madurez. Esta instancia invita a experimentar con las propias manos el trabajo de recoger las uvas y colocarlas en canastos especiales, comprendiendo la importancia de cada decisión tomada en el momento más esperado del año vitivinícola.

La experiencia continuará en la bodega, donde los visitantes podrán vivenciar el proceso productivo. Acompañados por el equipo enológico, recorrerán las instalaciones para participar en las distintas etapas de la vinificación: desde la recepción de la uva, la selección de racimos y hojas y la separación de granos, hasta el llenado de tanques y otros pasos de la elaboración, descubriendo los criterios técnicos y el cuidado artesanal que definen el estilo de Huentala Wines.

Vino y gastronomía como cierre. El recorrido culminará con una degustación guiada de vinos en la cava, seguida de un almuerzo en el restaurante Rastro by Huentala Wines, ubicado en la finca. La propuesta gastronómica acompaña la experiencia con una cocina de identidad local, pensada para maridar con los vinos y completar una jornada donde el vino, la tierra y el paisaje se integran en un mismo relato.