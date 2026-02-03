Grupo Huentala y las reinas de la Vendimia: encuentros que celebran la identidad mendocina

La Vendimia de la Ciudad se vive en Grupo Huentala : las candidatas a reina visitaron el primer hotel bodega urbano de América

Autos eléctricos: Grupo Huentala firma una alianza con EcoRoad y Prestige Auto (Mercedes-Benz) para promover el turismo sustentable

De Recoleta a la Patagonia: Turismo Doss celebra San Valentín con propuestas en sus hoteles de Buenos Aires y El Calafate

Grupo Huentala volvió a ser protagonista de la agenda vendimial de la Ciudad de Mendoza al recibir, este miércoles 28 de enero, a las diez candidatas a reina de la Vendimia de la Ciudad, quienes recorrieron las instalaciones de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, el primer hotel bodega urbano de América.

La visita contó además con la presencia de las actuales soberanas, Juliana Zalazar y Agustina Capó, y representantes de Grupo Huentala y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. En un entorno que conjuga vino, arquitectura y hospitalidad, las candidatas vivenciaron una experiencia inmersiva pensada para reflejar, en cada detalle, el proceso de vinificación.

El recorrido comenzó en el Garden del hotel, donde se ofrecieron las palabras de bienvenida, para luego trasladarse a los salones del segundo subsuelo, un espacio que simboliza el terroir, origen y esencia de la vid. La experiencia continuó en la bodega experimental de Huentala Wines, ubicada en el primer subsuelo, donde se representa la etapa de fermentación del vino. Allí, especialistas compartieron detalles del proceso de elaboración de la línea Serie Urbana , que ya cuenta con dos cosechas.

Como cierre, las candidatas fueron invitadas al rooftop del piso 8, donde disfrutaron de un brindis con vinos de Huentala Wines acompañado de un catering, en un entorno privilegiado con vistas a las montañas.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre Grupo Huentala y el área de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Cabe destacar que las candidatas vendimiales fueron elegidas por más de 3.000 vecinos a través de una votación online. La Fiesta Departamental de la Vendimia se realizará el viernes 6 de febrero en el Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza, bajo el lema “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”, ocasión en la que se elegirán la reina y virreina en el marco de un espectáculo de gran despliegue artístico, con músicos y bailarines en vivo.

Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton está ubicado en Primitivo de la Reta 1015, ciudad de Mendoza. Cuenta con servicio de wine inclusive para sus huéspedes -vino libre de 8 am a 8 pm.-; visitas guiadas a la bodega urbana, todos los días a las 19 hs.; la gastronomía de La Cabrera, casa de carnes y de Jacarandá Garden Bar; y una nutrida agenda cultural.

Para más info y reservas: [email protected] / +54 9 2616 16-1922 / +54 9 261 258-0030 / IG @hualtahotel

Vendimia 2026: las candidatas de Tupungato recorrieron la imponente finca de Huentala Wines en Gualtallary

En el marco del calendario vendimial de Tupungato y de las actividades que celebran los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Huentala Wines abrió las puertas de su bodega en Gualtallary el jueves 29 de enero para recibir a las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia.

La visita, realizada en conjunto con la Municipalidad de Tupungato, formó parte de una agenda especialmente diseñada para acompañar el proceso de formación de las jóvenes que representan a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura, fortaleciendo su vínculo con el territorio, su identidad cultural y el perfil turístico del departamento.

Las candidatas fueron recibidas por la Banda Militar del Regimiento de Infantería de Montaña 11, que dio la bienvenida con un emotivo repertorio de canciones y danzas tradicionales. A lo largo de la jornada, las participantes recorrieron la bodega, degustaron vinos de Huentala Wines y conocieron de cerca cada una de las etapas del proceso de elaboración, en un entorno único como Gualtallary, una de las zonas vitivinícolas más destacadas de Tupungato y reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia de su terroir.

Febrero en Mendoza con propuestas de gastronomía kosher

Grupo Huentala, referente en turismo kosher a nivel nacional, propone para febrero diversas propuestas enológicas y gastronómicas tanto para residentes mendocinos de la comunidad judía como para turistas que viajen a Mendoza y deseen disfrutar de la cocina local cuidada y respetuosa de los distintos niveles de observancia religiosa.

Las mismas pueden encontrarse en los hoteles de la ciudad y en la bodega Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco.

Opciones en la Ciudad de Mendoza

En la capital mendocina, los restaurantes La Cabrera (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton), La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino (Huentala Hotel) y Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel) ofrecen las siguientes opciones*:

- Opción 1: Almuerzo con vianda kosher supervisada, y maridaje con vinos de la línea Dreidel de Huentala Wines. Precio: AR$ 74.000 por persona.

- Opción 2 (kosher friendly style): Almuerzo a la carta (con pescado o veggie), y con una botella de vino kosher de la línea Dreidel de Huentala Wines para compartir. (Precios de la carta)

- Opción 3: Degustación 4 vinos línea Dreidel (kosher mevushal & no mevushal) de Huentala Wines. No incluye gastronomía. Precio: AR$ 32.000 por persona.

* Sujeto a disponibilidad. Consultar stock de viandas.

Opciones en Valle de Uco

Quienes deseen pasar un día al aire libre en la bodega Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco, rodeados de naturaleza y con vista al Cordón del Plata, cuentan con estas alternativas*:

- Opción 1: Almuerzo con vianda kosher supervisada, y maridaje con vinos de la línea Dreidel de Huentala Wines. Precio: AR$ 74.000 por persona.

- Opción 2 (kosher friendly style): Menú regular de almuerzo (con pescado o veggie), y armonización con vinos Dreidel de Huentala Wines. Precio: AR$ 79.000 por persona.

- Opción 3: Degustación de 4 vinos de la línea Dreidel (Mevushal & No Mevushal) de Huentala Wines. No incluye gastronomía. Precio: AR$ 32.000 por persona.

* Sujeto a disponibilidad. No incluye transfer desde y hacia la bodega.

Cómo adquirir estas propuestas:

Para consultas y reservas de experiencias kosher, comunicarse preferentemente con 48 hs. de anticipación al: +54 9 2614 16-5835 / [email protected].

Dreidel Kosher Wines, de Gualtallary al mundo

La oferta de Grupo Huentala para el público kosher abarca no sólo degustaciones y gastronomía, sino también una completa línea de vinos: Dreidel Kosher Wines, compuesta por cuatro etiquetas: Dreidel Kosher Wines Malbec No Mevushal, Dreidel Kosher Wines Gran Malbec No Mevushal, Dreidel Kosher Wines Malbec Mevushal y Dreidel Kosher Wines Malbec Mevushal Dulce para Kidush.

La colección se distingue por ser la única elaborada con uvas provenientes de Gualtallary, cultivadas en la finca La Isabel Estate, a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

Estos vinos pueden conseguirse tanto en la tienda de Huentala Wines en Gualtallary, como en el wineshop ubicado en Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza, entre otros puntos de venta.

Contacto comercial Dreidel Kosher Wines: Paola Camsen, +54 9 11 4086-8277.

Para compras online: https://store.huentalawines.com/

Redes sociales: IG Dreidel Kosher Wines: @dreidelhw / IG Huentala Wines: @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Más info: www.huentalawines.com

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino comprometido en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirado en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en la industria vitivinícola con Huentala Wines; en gastronomía con Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en hospitalidad y entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Más información: www.grupohuentala.com.ar