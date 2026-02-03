Día Mundial de los Humedales: la Reserva Natural Villavicencio celebra el patrimonio natural y cultural que protege el agua

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una fecha impulsada por la Convención Ramsar que invita a reflexionar sobre el valor ambiental, social y cultural de estos ecosistemas esenciales para la vida. En este marco, la Reserva Natural Villavicencio , reconocida como Sitio Ramsar desde 2017, reafirma su compromiso con la conservación de los humedales de montaña y su rol estratégico en la protección del agua , la biodiversidad y el equilibrio de los territorios áridos.

El lema propuesto este año por Ramsar, “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural” , pone en valor la relación histórica entre las comunidades y estos ecosistemas, entendidos no sólo como reservorios naturales sino también como paisajes culturales. Desde esta perspectiva, la Reserva Natural Villavicencio recupera y pone en diálogo la dimensión ambiental y cultural de sus humedales, integrándolas a sus acciones de conservación, educación y uso responsable del territorio.

Ubicada en los Andes mendocinos, la Reserva Natural Villavicencio cumple un rol clave como custodia activa de humedales en zonas áridas , donde el agua dulce es un recurso escaso y vital. Estos ecosistemas regulan el ciclo hidrológico, almacenan carbono, funcionan como filtros naturales del agua y albergan una biodiversidad única de más de 500 especies: se estima que cerca del 40 % de las especies animales y vegetales del mundo dependen directa o indirectamente de los humedales .

Este compromiso sostenido con la conservación y las buenas prácticas ambientales ha sido reconocido también a nivel internacional. En octubre de 2025, la RNV estuvo presente en el Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, UICN, el cual reunió a gobiernos, científicos y líderes ambientales para impulsar acciones concretas de protección de la biodiversidad. En este marco, la Reserva Natural Villavicencio fue la única representante de la Argentina dentro del contexto de la Lista Verde, compartiendo su experiencia en gestión y conservación.

En línea con esta temática, la Reserva Natural Villavicencio desarrolló el primer inventario de humedales en zonas áridas de Argentina , una herramienta fundamental para orientar decisiones de conservación y monitoreo ambiental. Estas acciones se complementan con programas educativos y de sensibilización que buscan fortalecer el vínculo entre las personas y la naturaleza, promoviendo prácticas de visita responsables y conscientes.

“Los humedales son mucho más que reservorios de agua: son espacios donde la naturaleza, la historia y la cultura se entrelazan. Protegerlos es cuidar un patrimonio que nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia un futuro más sostenible”, señala Silvina Giudici, Responsable de la Reserva Natural Villavicencio.

En un contexto global marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos, el Día Mundial de los Humedales es una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con la protección de estos ecosistemas. Desde la Reserva Natural Villavicencio, el llamado es claro: cuidar los humedales es cuidar el agua, la biodiversidad y la vida.

