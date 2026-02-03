Autos eléctricos: Grupo Huentala firma una alianza con EcoRoad y Prestige Auto (Mercedes-Benz) para promover el turismo sustentable

Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social y cuidado del medioambiente, Grupo Huentala anunció la firma de una alianzaestratégica con EcoRoad y Prestige Auto Mercedes orientada a impulsar un modelo de turismo sustentable basado en movilidad eléctrica premium, convirtiéndose en pionero en el desarrollo de experiencias de rent a car eléctrico dentro de la operación hotelera en Argentina.

La transición hacia la movilidad eléctrica representa hoy una oportunidad concreta para el sector turístico. Diversos estudios demuestran que el impacto ambiental de los vehículos eléctricos —desde su fabricación hasta su reciclaje— es significativamente menor al de los vehículos a combustión. En este contexto, fomentar su uso no solo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también posiciona a las empresas como referentes en innovación, responsabilidad ambiental y experiencias premium para el viajero contemporáneo.

Punto de carga autos eléctricos Sheraton Mendoza Hotel 4 Gracias al acuerdo firmado, EcoRoad llevó a cabo la instalación de dos puntos de carga para autos eléctricos en las instalaciones del Grupo: uno en Sheraton Mendoza Hotel y otro en la bodega Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco. Por su parte, Prestige Auto puso a disposición vehículos de alta gama que están disponibles para alquiler diario, para traslados premium y para su uso en paquetes de experiencias turísticas del Grupo Huentala que combinan alojamiento en sus hoteles sustentables, traslado en autos eléctricos hasta la finca de Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco, y experiencias enológicas y gastronómicas premium en dicha bodega, que también cuenta con certificación en sustentabilidad.

Con esta alianza, Grupo Huentala continúa posicionándose como líder en innovación, lujo y sostenibilidad, tres pilares que hoy marcan tendencia en el turismo global.

Para adquirir estas propuestas, comunicarse al:+54 9 2614 16-5835 / [email protected] . Punto de carga autos eléctricos Sheraton Mendoza Hotel SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino comprometido en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirado en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en la industria vitivinícola con Huentala Wines; en gastronomía con Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en hospitalidad y entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.